位於屯門的浸信會永隆中學發生校內偷拍裙底事件，校方今日（25日） 回覆《am730》確認上月曾處理一宗懷疑偷拍個案，並已通報教育局，啟動危機處理小組並按校本訓輔機制跟進。警方指就事件拘捕一名涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」的17歲男生，他已獲准保釋候查，12月上旬向警方報到。

據報偷拍裙底事件發生於今年10月20日，受害女生與涉事男生同就讀中六年級。該校規定，學生上課期間手機需放置指定儲物櫃內。

校方通報教育局

校方向《am730》確認上月曾處理一宗懷疑偷拍個案。校方接報後已即時通報教育局，啟動危機處理小組並按校本訓輔機制跟進；同時亦諮詢了教育心理學家的專業意見，安排教師及社工為受影響學生及有需要的同學提供適切的情緒支援與輔導，並與相關家長保持聯繫，嚴格按照教育局指引及既定程序嚴肅處理。