海關破獲一個大型私煙及洗黑錢集團，檢獲約3,200萬支私煙，市值約1.4億元，應貨稅值約1.1億元。自去年9月起，與未完稅煙草相關的罪行已被正式納入《有組織及嚴重罪行條例》附表一，今次案件是修例實施以來，成功破獲的第二宗同時兼具走私私煙與洗黑錢元素的有組織重大案件。 海關人員於去年9月至10月期間，成功截獲7個由韓國進口香港、報稱載有金屬、服裝及電器等貨物的走私貨櫃，在內檢獲大批走私私煙，總數高達3,100萬支，隨即展開深入追查，成功鎖定一個活躍於本地的私煙集團。調查顯示，該集團分工非常明確，採用高度組織化的一條龍運作模式，並在荃灣及元朗設立了兩個運作基地。

荃灣辦公室作指揮中樞 元朗公司包攬物流 荃灣工廈的一家貿易公司辦公室，實際上是整個私煙集團的指揮中心兼私煙中轉倉，由一名44歲男主腦及一名49歲女骨幹成員坐鎮，他們分別負責在海外訂購私煙再經船運走私入港，以及負責管理中轉倉及重新包裝私煙，該公司還有一名48歲的男董事，負責開設銀行戶口以洗黑錢。至於集團在元朗的基地則是一間物流運輸公司，東主分別為一名51歲女子及一名65歲男子，主要負責私煙抵港後的本地物流及運送工作，當貨櫃到港後會由他們接收，再運送到荃灣的中轉倉儲存及包裝，最後分發到下游各個私煙分銷中心。海關人員聯同財富調查科，於1月至3月期間展開連串拘捕行動，突擊搜查貿易公司辦公室，在儲存室內檢獲約72萬支懷疑未完稅香煙，並先後拘捕上述5人，他們正保釋候查，不排除稍後有更多人被捕。

搜「太空卡」及走私單據 在搜查行動中，海關人員在男主腦身上搜出一張由第三方登記的「太空卡」電話卡，證實正是集團用來遙控貨運代理辦理貨櫃進口的聯絡工具。此外，海關在荃灣辦公室內，搜獲24萬港元現金、涉嫌記錄私煙庫存的檔案、銀行對賬單、支票簿、公司印章、6部電腦，以及一批與進出口私煙相關的海運文件，包括海關出貨許可證及貨櫃裝箱單等重要單據，經核對後所搜獲的文件與早前海關截獲7隻走私私煙的貨櫃紀錄脗合。

開公司進行「假貿易、真洗黑錢」 經深入調查後，海關揭發該集團透過開設貿易公司作幌子，進行「假貿易、真洗黑錢」。男董事並無資金調配權，反而擔任經理的男主腦才是銀行戶口的單獨授權簽署人，控制住集團的財務運作。集團清洗私煙得益主要有兩種手法，第一種是「現金交易、化整為零」，集團成員會頻繁地將私煙買賣所得的現金帶到銀行的不同分行存入，企圖將大額現金拆散，以避開銀行的反洗黑錢監管，在短短4個月內共收取930萬港元，當中近半為現金存入，隨後會迅速轉走資金，令戶口長期維持低餘額。第二種手法是「資金過度、海外入貨」，集團會將部分犯罪得益兌換成美金，並匯款給一家海外公司用作購買不同品牌的香煙，以便再次走私至香港銷售。正因如此，私煙集團在銀行帳戶活動中留下一些蛛絲馬跡，使海關以順藤摸瓜追查集團資金走向。

黑市利潤高達 50 倍 調查所得，私煙相信由東南亞地區的地下廠房製造，每包香煙的生產成本僅約為港幣2至3元，若成功走私並轉運至煙稅較高的地區，其黑市售價可高達每包100元以上，利潤高達50倍，可見暴利極為驚人。基於財富調查所得的線索，海關懷疑集團的男主腦、女骨幹及男董事涉嫌「洗黑錢」，已聯絡銀行及相關機構凍結總值2,100萬港元的現金及其他資產，並將從有組織罪行方向繼續調查，向法庭申請加刑及追討所有犯罪得益。