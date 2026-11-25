環境及生態局回覆立法會議員陳學鋒的書面質詢，指食環署2024年捕獲約89,600隻活鼠；去年捕獲約129,100隻；今年截至10月則捕獲約119,600隻活鼠，較去年同期增加約20%。計及活鼠和死鼠的總數，食環署在2024年檢獲約122,900隻老鼠；去年共檢獲約157,200隻；今年截至10月則檢獲約142,600隻老鼠，較去年同期增加約10%，指反映署方在滅鼠工作方面的部分成效。

目前有 89個鼠患主要黑點

就清除黑點而言，食環署於2024年及2025年分別清除97個鼠患主要黑點中的63個（約65%）及93個中的67個（約72%），均超越60%的目標。今年食環署會繼續針對全港89個鼠患主要黑點（包括26個去年尚未清除及63個新確定的黑點）採取策略性滅鼠措施，目標於年底前將黑點數目減少60%。

食環署本年度的防治蟲鼠預算開支為7.54億元，開支包括政府員工、服務合約和其他相關的運作開支，涵蓋防治鼠患、蚊患和其他有礙公眾衞生的節肢動物的工作。