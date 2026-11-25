經常有欠缺公德心乘客於公共交通工具上作出不禮貌行為，包括在車廂內以手機大聲播放影片或音樂、通電話。運輸及物流局局長陳美寶回覆立法會議員何敬康書面質詢時指，有條例和規定處理不當行為，運輸署將會教導學生乘車禮儀。 根據《香港鐵路附例》及《公共巴士服務規例》，與乘客不當行為（例如使用粗言穢語或造成滋擾等）有關的檢控數字，2023年有75宗，2024年有66宗，2025年有71宗。一般而言，營辦商會先作出勸喻或調解，有需要時轉交執法部門處理，而執法部門亦會視乎情況考慮檢控。

運輸署及相關部門收到的噪音騷擾以及不當或不衞生行為的投訴有上升趨勢。噪音騷擾方面，2023年有10宗，2024年有11宗，2025年增至24宗。至於不當或不衞生行為，2023年有21宗，2024年有33宗，2025年有42宗。

已有法例規則處理乘客不當行為 陳美寶指，現時有法例及規則處理乘客不當行為，包括《香港鐵路附例》、《公共巴士服務規例》及《道路交通（公共服務車輛）規例》，而專營巴士營辦商亦有制定《乘客須知》，列明乘客不得大聲播放流動設備音響等。營辦商亦有訂立指引，協助前線員工處理乘客的行為，包括勸喻、廣播，並在有需要時轉交執法部門處理。 宣傳教育方面，港鐵每年都會舉辦禮讓運動，最近亦首次設立「有禮廣播站」邀請乘客參與錄製有禮廣播，鼓勵乘客有禮乘車。巴士亦有在社交媒體、車廂顯示屏或車廂廣播提醒。運輸署到學校舉辦巴士安全分享活動，未來將加入教導學生乘車禮儀。教育局亦有幫助學生從小建立正確的價值觀和行為，例如尊重他人、守法、以禮待人和遵守交通規則等。執法方面，警方會加強於人流密集地點巡邏，並與各主要營辦商保持緊密溝通，確保能迅速介入處理任何事件。