一名休班男警員去年聖誕夜在灣仔駕駛私家車，與另一輛私家車相撞，對方車上一名七旬女乘客事後不適自行求醫，後來身亡。男警早前曾被控「危險駕駛引致他人死亡」罪，後被改控「危險駕駛」罪，案件今日(25日)在東區裁判法院再訊。裁判官朱文瀚關注案情沒有提及女事主離世一事，控辯雙方均指醫療報告未能確定車禍與其離世有關。朱官最終判處罰款8,000元及停牌15個月。

被告葉嘉豪(31歲)，承認一項「危險駕駛」罪，指他於2025年12月25日，在香港香港島跑馬地摩理臣山道(東行)與摩理臣山道(南行)交界，在道路上危險駕駛一輛私家車。案情指，被告當日休班期間駕駛私家車駛至案發路段時，沒有遵從「停車」標誌而繼續行駛，導致撞上女事主駕駛的私家車。事後被告被捕，警誡下他保持緘默。