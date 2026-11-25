一名休班男警員去年聖誕夜在灣仔駕駛私家車，與另一輛私家車相撞，對方車上一名七旬女乘客事後不適自行求醫，後來身亡。男警早前曾被控「危險駕駛引致他人死亡」罪，後被改控「危險駕駛」罪，案件今日(25日)在東區裁判法院再訊。裁判官朱文瀚關注案情沒有提及女事主離世一事，控辯雙方均指醫療報告未能確定車禍與其離世有關。朱官最終判處罰款8,000元及停牌15個月。
被告葉嘉豪(31歲)，承認一項「危險駕駛」罪，指他於2025年12月25日，在香港香港島跑馬地摩理臣山道(東行)與摩理臣山道(南行)交界，在道路上危險駕駛一輛私家車。案情指，被告當日休班期間駕駛私家車駛至案發路段時，沒有遵從「停車」標誌而繼續行駛，導致撞上女事主駕駛的私家車。事後被告被捕，警誡下他保持緘默。
未能確立事主離世與車禍有關
朱官關注控方案情並未提及女事主事後離世一事，又指她雖非在現場送院，而是事後感到不適而求診，但法庭亦想知道是否因事件所致。辯方引述醫生意見，表示未能確認其死亡或受傷是否因車禍造成。控方亦確認，未能確立離世與交通意外之間有因果關係。朱官終接納被告答辯。
辯方求情指，被告品格良好及過去沒有案底，是一名受同袍尊重的警員，雖有一次交通記錄，但與本案不同，他服務警隊11年，其上級給予其良好評價，而本案並非最嚴重的危險駕駛，被告就事件道歉，希望法庭考慮判處罰款及僅停牌半年。朱官判刑時指，本案涉及的問題是沒有依交通標誌而停車，而他在2021年曾有超速記錄及被停牌9個月，故處以較高罰款額以起阻嚇，終罰款8,000元及停牌15個月。
案件編號：ESCC1486/2026