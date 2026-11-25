當病人生命走到盡頭，除了親人不捨外，可能還有一位毛孩「至親」想見最後一面。北大嶼山醫院為一名臨終男長者作出特別安排，促成他與金毛尋回犬「芝麻」在病床上相聚，共度最後時光好好道別，伯伯最終於當晚凌晨安詳辭世。
九龍西醫院聯網Facebook專頁「家大瑪PLUS」發文分享這故事，表示：「當歸來團聚再不可期，北大嶼山醫院急病患及家屬所急，在兼顧醫院運作及感染控制下，一日內迅速安排一位臨終伯伯在病榻上與其愛寵、金毛尋回犬『芝麻』」相聚。『芝麻』開門」一刻，縱然伯伯與愛犬未能親口講再會，當刻已無聲勝有聲，凝住愛的記憶，無憾離開。」
伯伯入院前與「芝麻」相依同住，即使行動不便，也會經常坐著輪椅結伴出遊。惟伯伯於上月因病入院留醫後，病情一直未見樂觀，血壓更急速下降，生命逐漸走到盡頭。家人在陪伴期間突然想起，平日一直守在伯伯身邊的「芝麻」仍在家中等候主人歸來。
北大嶼山醫院急症室得悉家屬心願後，立即向伯伯家人詳細了解「芝麻」的品種、體型及疫苗注射狀況等資料，向上級作出申請，爭取讓家屬即日將「芝麻」帶到醫院與伯伯道別。在院方各部門協調下，「芝麻」終順利來到病房。
伯伯眼皮一度有輕微反應
當時意識模糊的伯伯似乎感應到「芝麻」的到來，不但血壓輕微回升，眼皮也出現輕微反應，連在旁守候的親人都能感受到伯伯的興奮心情。至於「芝麻」雖然面對陌生的醫院環境略顯不安，但一見到伯伯便安靜地走近俯伏在病床邊，像是明白此刻的道別。在愛犬與親人的陪伴下，伯伯最終於當晚凌晨安詳辭世。
首安排寵物探訪 兼顧運作及感染控制
院方表示，此前從未安排寵物探訪，今次為了爭分奪秒完成病人心願，團隊做了相關協調工作，兼顧醫院運作及感染控制，安排「芝麻」在家人員工陪同下乘搭特定電梯由後門進入病房；並讓「芝麻」在見過伯伯後，乘搭同一特定電梯離開；醫院事後亦立刻安排清潔及消毒相關出入地點，確保不影響病房運作及公眾求醫。