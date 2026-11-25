北大嶼山醫院為一名臨終男長者作出特別安排，促成他與金毛尋回犬「芝麻」在病床上相聚，共度最後時光好好道別，伯伯最終於當晚凌晨安詳辭世。(九龍西醫院聯網Facebook專頁「家大瑪PLUS」)

當病人生命走到盡頭，除了親人不捨外，可能還有一位毛孩「至親」想見最後一面。北大嶼山醫院為一名臨終男長者作出特別安排，促成他與金毛尋回犬「芝麻」在病床上相聚，共度最後時光好好道別，伯伯最終於當晚凌晨安詳辭世。

九龍西醫院聯網Facebook專頁「家大瑪PLUS」發文分享這故事，表示：「當歸來團聚再不可期，北大嶼山醫院急病患及家屬所急，在兼顧醫院運作及感染控制下，一日內迅速安排一位臨終伯伯在病榻上與其愛寵、金毛尋回犬『芝麻』」相聚。『芝麻』開門」一刻，縱然伯伯與愛犬未能親口講再會，當刻已無聲勝有聲，凝住愛的記憶，無憾離開。」