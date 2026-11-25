港人遊日被當地海關發現其特區護照缺頁，遭拒絕入境。事主引述香港入境處職員確認屬出廠漏頁瑕疵。 事主在社交網站Threads分享事件，指前日（23日）滿心歡喜飛往日本準備慶祝生日，怎料入境時海關揭到護照中間，發現由第 14 頁直接跳到第19頁，即少了中間的15至18 頁。事主護照中間的縫線無任何撕裂痕跡，日本入境職員及協助翻譯的職員也指不像是自己撕頁的痕跡。不過，事主始終難逃被拒批入境，安排原機回港。事主表示返港後，香港入境處職員亦確認是出廠漏頁瑕疵，籲事主追究責任。

入境處：轉介執法部跟進調查 入境處回覆《am730》指，就有市民在社交媒體聲稱其特區護照缺漏部份內頁，懷疑為出廠瑕疵的事件，當事人已親身到入境處了解情況。入境處經詳細檢視涉事的特區護照後，發現疑似被改動痕跡，懷疑有人沒有合法授權而改動該護照，已即時轉介執法部跟進調查，並會將涉事的特區護照送交政府化驗所作詳細化驗。 此外，當事人在社交媒體聲稱於日本遣返回港後，在機場曾獲入境處人員確認有關缺頁為印刷裝訂之出廠瑕疵。然而，當事人今日向入境處改稱，有關說法並非來自入境處人員。

一直高度重視特區護照品質 入境處強調，一直高度重視特區護照的品質，並加入多項高階防偽技術，在國際間享有高認受性；又指，特區護照的簽發程序由一套特別設計的電腦系統監察和控制，特區護照內的個人資料頁，全部均在入境處的旅行證件印製中心內印製，而該中心位於入境處總部大樓，受嚴密的保安措施及設備所監察。 除經電腦系統鑑定品質外，每一本特區護照亦會由職員人手覆檢，當中包括檢查特區護照封面及内頁的完整性，確保特區護照品質符合標準後，特區護照才會送往領證中心供申請人領取。

入境處重申，任何人沒有合法授權而改動特區護照，或管有或使用改動的特區護照可能觸犯《入境條例》（第115章）。違例者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬及監禁14年。協助及教唆者同罪。本處亦提醒，任何人士行使經改動後的旅行證件作出入境用途，不但影響其順利出入境，亦有可能觸犯法律。入境處呼籲任何人士應妥善保管其旅行證件，不應以任何形式作隨意改動。

奉勸大家逐頁檢查護照 由於被拒絕入境，事主本月23至29日的日本機票、酒店、生日假期全部泡湯，打算今日到將軍澳入境處總部要求交代。事主透露其護照在2018年取得，曾經到台灣、南韓、泰國亦無發現問題，奉勸大家出發前一定要逐頁檢查護照。