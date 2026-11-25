教育局轄下的在職家庭及學生資助事務處，負責管理6項資助計劃，為合資格專上及大專學生提供資助。審計署發現，其中5項涉及貸款的資助計劃，於今年9月底有9,515宗拖欠還款個案，拖欠款項總額達1.31億元，按貸款額計算的拖欠款額比率為4.2%。
257宗拖欠還款逾5年無正面回應
審計署在新一份《審計報告》指出，該5項計劃下截至7月底共有10,278宗拖欠還款個案，當中4,598宗職學處尚未展開法律追討行動，或並非按破產、個人自願安排和延期還款申請程序處理，佔整體四成半。審計署審查該四成半個案，發現有1,456名貸款人或彌償人已超過1年沒有作出正面回應，佔整體三成二，當中257人更超過5年沒有作正面回應。署方認為，職學處需加快就拖欠還款個案展開法律追討行動的程序，以追討尚未清還的貸款，尤其是長時間無收到貸款人或彌償人正面回應的個案。
核證發現多批3500萬元資助
根據職學處指引，如經核證發現懷疑欺詐個案，該處有需要時會追討全數資助及將個案轉介警方進一步調查。審計署稱，在2021/22至2024/25年度期間，職學處已向警方匯報125宗懷疑欺詐個案，署方分析當中20宗個案後，發現有2宗個案匯報所需時間超過3個月，認為職學處需確保及時向警方匯報。審計署並發現，職學處在2021/22至2023/24年度為8,773宗個案申請家訪或覆查銀行記錄方式核證，兩項核證分別發現多批1,610萬元及1,890萬元資助，職學處解釋出現差異的情況緣於漏報收入或資產等。
另外，審計署發現職學處在2021/22至2025/26年度期間，於網站和一個社交平台發布的274條宣傳影片，有90條觀看次數少於100次，有關片段內容主要與申請程序有關，認為職學處要檢討宣傳影片成效，並繼續探討可否透過更多途徑發放相關理財教育訊息和申請程序等實用資訊，包括廣為專上及大專學生所用的其他社交平台。