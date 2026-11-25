今日（25日）凌晨約5時25分，北角長康街10至18號嘉安苑傳來一聲巨響，有保安員正在巡邏循聲前往查看，發見一名男子倒臥在長康街19號香港教育大學北角教學中心對開馬路上，於是報警。警方和救援人員接報後趕至現場，發現男子下身多處骨折，由救護車將他送往東區醫院搶救，可惜延至清晨5時53分終傷重不治。警方在單位檢獲一封遺書，內容透露因長期飽受病魔摧殘而萌生輕生念頭；初步相信死者由寓所墮下，死因無可疑，案件交由北角警區雜項調查隊跟進。

消息指，死者為56歲作家潘國靈。據了解，潘國靈單身並獨居於北角嘉安苑一個單位約3年。他近年健康急轉直下，2023年初他確診胸腺瘤，其後接受開胸手術及27次放射治療。術後他因免疫力下降導致嚴重面癱及身體失衡，需重新學習走路，要以拐杖輔助。隨後更出現吞嚥困難、筋膜異常及自體免疫抗體呈強陽性，至今年他開始接受自體免疫治療，需要長期到醫院覆診。

潘國靈為當代香港作家及文化評論人，著有《離》、《消失物誌》、《石頭島及最初的人》、《失落園》、《寫托邦與消失咒》及城市論集《事到如今》等多部代表作。其創作涵蓋小說、散文、詩及城市文化評論，長期書寫香港的空間、記憶、情感與城市變化，是香港當代文學中持續以「城市」作為重要創作現場的作家之一。他曾獲香港藝術發展局頒發「年度最佳藝術家獎（文學藝術）」。

他曾提到面癱令眼睛受影響，令他再也不能自由徜徉於書本世界，但即使被病魔纏繞他依然創作至最後一刻。他於今年10月出版全新散文集《時間的灰燼》，從病中憶及亡母，亦回望童年、家庭與30年創作生涯。潘國靈在帖文中形容這本書「大概是生命最後之書」，引來大批文壇好友留言打氣，豈料他終不敵病魔折磨告別人世。