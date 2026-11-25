青山醫院為慶祝成立65周年，公布於12月5日（周六）舉行開放日。開放日的主題為「抗逆‧共融」，費用全免及毋須預先登記，活動包括醫院參觀及導賞、攤位遊戲、表演活動、健康教育講座，及展覽活動，向公眾推廣正向思維，並讓市民了解醫院的歷史發展及關注精神健康。

青山醫院開放日期為12月5日，上午10時至下午4時舉行，最後入場時間為下午3時30分，市民毋須登記免費入場。場內設有五大活動，從不同角度加深市民對精神科服務的認識： 醫院參觀及導賞： 專人帶領公眾參觀院內設施，深入了解醫院65年運作與歷史變革。 主題展覽活動： 透過珍貴資料與展品，回顧醫院65年來的演變及與社區的緊密連繫。 健康教育講座： 專業人士現場主講，分享培養正向思維及提升抗逆力貼士。 攤位遊戲： 透過輕鬆有趣的互動遊戲，向市民傳遞正確的精神健康資訊。

舞台表演活動： 現場設有多場表演節目，增添活動氣氛。 青山醫院65周年開放日｜活動詳情 日期： 2026年12月5日（星期六） 時間： 上午10時至下午4時（最後入場時間：下午3時30分） 地點： 新界屯門青松觀路15號青山醫院（由正門進入） 費用： 免費入場，毋須預先登記 惡劣天氣安排： 如黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於活動當日上午6時仍然生效，全日活動將會取消。 青山醫院65周年開放日｜交通工具一覽 活動當日，市民可乘搭港鐵屯馬線、輕鐵、巴士或專線小巴前往青山醫院，各路線詳情如下：

巴士 960綫（會展站－建生總站）： 於建生總站下車，步行約10分鐘。 56綫（天平邨－NOVO LAND）、56A綫（皇后山邨－NOVO LAND）： 途經「屯門醫院」站，下車步行約5分鐘。 58X綫（旺角東站－良景邨）、58M綫（葵芳站－良景邨）、260X綫（紅磡站－寶田）： 途經「建生邨屯門天主教中學」站，下車步行約10分鐘。 專線小巴 42號綫（屯門市中心站－青磚圍）： 於青松觀路與青麟路交界下車，步行約5分鐘。 44A號綫（上水站－屯門站）： 於屯門醫院下車，步行約5分鐘。

港鐵及輕鐵（最快約3分鐘步程） 搭乘港鐵屯馬綫至兆康站，轉搭輕鐵505（兆康－三聖）、615（元朗－屯門碼頭）或615P（兆康－屯門碼頭）綫至青松站下車，之後步行約3分鐘。