行政長官李家超上周六(21日)在民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡陪同下，到香港仔探訪暫居該處的宏福苑火災受影響居民，了解他們的近況和新居安排的進展。

探訪期間，李家超與兩戶宏福苑居民交流。居民向李家超分享，他們將遷入新單位，並預計下月收樓。他們均認為新單位切合需要，感謝政府的支援和協助，以及「一戶一社工」和關愛隊提供申請資助、補辦證件、安排醫護等支援，並認同政府推展系統性改革和打擊圍標的舉措。居民表示能盡快入住新居，讓他們放下心頭大石。