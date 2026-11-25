行政長官李家超上周六(21日)在民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡陪同下，到香港仔探訪暫居該處的宏福苑火災受影響居民，了解他們的近況和新居安排的進展。
探訪期間，李家超與兩戶宏福苑居民交流。居民向李家超分享，他們將遷入新單位，並預計下月收樓。他們均認為新單位切合需要，感謝政府的支援和協助，以及「一戶一社工」和關愛隊提供申請資助、補辦證件、安排醫護等支援，並認同政府推展系統性改革和打擊圍標的舉措。居民表示能盡快入住新居，讓他們放下心頭大石。
李家超表示，對於這場火災政府感同身受，深感難過。整個政府團隊會繼續全力支援宏福苑居民，安排「一戶一社工」和關愛隊，全面跟進居民物資、醫療、心理調適、協助選擇新居所等需要。政府會一直陪在居民身邊，持續提供適切支援，協助他們開啓新生活。他又表示，聽到居民希望盡快有新居所的期望，政府一直全速推進房屋配置工作，爭取讓居民早日遷入新居。他重申，政府一方面加快長遠房屋配置，協助居民盡早展開新生活，同時透過修訂6條法例，嚴堵樓宇維修漏洞，防止同類事件重演。
李家超強調，政府透過修例，嚴格防範違法之徒和利益集團濫用樓宇維修以非法或不當手法謀財圖利，解決市民處理樓宇維修時被欺詐的憂慮。他已指示官員時刻站在居民角度思考，為樓宇維修的每個步驟和關鍵環節作全流程系統性檢視和改革，全速完成法例修訂工作提交立法會審議，盡快提升監管職能和加強法律規管。