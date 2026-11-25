政府下月底推出社區藥物名冊，涵蓋的151種藥物分為3個層級，但有別於現行慢性疾病共同治理計劃下基本藥物名單的做法，病人需要另外就藥物繳費，價格每周2至30元不等。當局解釋，如不收費或引致藥物浪費，經檢討後決定設立收費制度，新增的38種藥物收費預計為市價十分之一至三分之一，強調屬可負擔水平，政府亦設有每年200元資助。

38項新藥較市價便宜最少七成

現時慢病共治計劃的參加者，獲基層醫療共同治理網絡下家庭醫生處方「基本藥物名單」上的慢性病或偶發性疾病的藥物時，只須付診金而毋須繳藥費。醫務衞生局下月30日起推出社區藥物名冊取代現有「名單」，涵蓋151項藥物，比現時「名單」的113項藥物增加5項專利藥物和33項非專利藥物，覆蓋原有的糖尿病、高血壓、上呼吸道感染、腸胃炎等慢性疾病與偶發疾病，並新增泌尿科、眼科及皮膚科等疾病類別。

新安排會從現時診金已包括「名單」藥費，改為逐項藥物分級收費，第一層共146項非專利藥物每項每周收2元，第二層共5項專利藥物每項每周收30元。名冊第三層為特別藥物類別，現階段暫未引入藥物。當局指出，慢病共治計劃病人現時如要使用即將新增的38項藥物，需要以市價自費購買，日後推出社區藥物名冊後，便可按藥物層級以折扣價購藥。就新增藥項而言，病人須繳付的藥費僅為市價約十分之一至三分之一，即較市價折讓約七成至九成。為進一步減輕慢性病患者的長期藥費負擔，政府會為每名共同治理網絡參加者提供每年200元藥費資助，用以直接扣減第一層藥物的病人藥費。