一名六旬婦途經斧山道真鐸學校對開時遭校巴撞倒被困車底，送院檢查後發現左大腿骨折。校巴司機早前否認危險駕駛，案件今日(25日)在區域法院裁決及判刑。暫委法官周燕珠指，被告駕車時沒有超速不代表沒有危險駕駛，裁定他罪成判囚12個月、停牌2年，並須自費參與駕駛改進課程。 被告陳偉明(69歲)，被裁定一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成，指他在2024年10月25日，在黃大仙斧山道真鐸學校外危險駕駛一輛校巴，引致任姓女事主身體嚴重受傷。

無超速不代表不是危駕 周官裁決時指出，被告沒有超速但不代表不是危駕，關鍵在於被告的駕駛態度和方式。當涉案校巴駛經真鐸學校時，被告可透過左邊車窗觀察左邊的行人路，而該處與小路出口相距6.87米，任何足夠謹慎的駕駛者會觀察行人動向，然而被告沒有作此舉動，他看不到事主仍然緩慢行駛，其駕駛方式明顯屬危險。周官續指，校巴左邊車窗下半節有布遮掩，離地面約1.7米高，單靠左側倒後鏡及魚眼鏡不能消除盲點，亦無法看到身高1.58米的事主，足夠謹慎的駕駛者理應拆除布簾，故裁定被告罪成。

周官判刑時引家屬的求情信，提及除了駕駛者，每位行人都應該遵守規則，官質疑家屬似乎在責怪事主，強調就算行人不守規則，甚至衝紅燈，駕駛者亦有責任保障道路安全。至於學校訓導老師及副校等人的求情信，則指被告向來關愛學生，會為他們取功課，下雨時幫他們撐傘。辯方續指，被告品格良好，駕駛保母車多年，從沒發生過意外，本案是因他一時沒有望盲點所導致，望法庭考慮被告背景，而作輕判。 「睇唔到就睇唔到」態度駕駛 周官判刑時指，被告採取的駕駛態度是「睇唔到就睇唔到」並冒險前行。本案令事主行動不便，需要丈夫照顧，並因此失去了任職多年的清潔工作，其左腳傷勢亦令她找到工作的機會微乎其微。考慮到校方的求情信，認為他深受家長和學生信任，其工作確實減低在職家長的生活壓力，減刑3個月，總刑期12個月、停牌兩年及自費參與駕駛改進課程。

案件編號：DCCC813/2025