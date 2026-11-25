國際刑警組織第94屆全體大會下周一起，一連4日在灣仔香港會議展覽中心舉行。旅遊界立法會議員江旻憓提醒旅遊業界及早部署，減低會場附近特別交通措施對旅客行程及業界營運的影響，包括接送行程要預留多30至60分鐘、優先選用公共交通等。

促營運商預早向司機派改道圖

警方日前公布，11月30日凌晨零時01分至12月3日下午5時期間，灣仔北近會展一帶將會封閉，包括博覽道、博覽道中及博覽道東，中環及灣仔繞道東行往灣仔北出口亦會封閉。同時，龍和道行人路以北的灣仔北半島區域將臨時封閉，並實施臨時行人改道措施，期內水上的士航線將不會停泊灣仔。

江旻憓在社交平台表示，為減低特別交通措施對旅客行程及業界營運的影響，提醒業界及早部署，並留意警方及運輸署公布的封路及改道安排。她建議業界可為接送行程預留緩衝，如機場、郵輪碼頭、酒店及跨境接送行程，需要額外預留30至60分鐘，又建議途經灣仔會展、金鐘、中環及港島北岸主要幹道的旅遊巴，可改經西區海底隧道、昂船洲大橋或東區走廊分流，營運商亦須預先向司機派發改道路線圖。