國際刑警組織第94屆全體大會下周一起，一連4日在灣仔香港會議展覽中心舉行。旅遊界立法會議員江旻憓提醒旅遊業界及早部署，減低會場附近特別交通措施對旅客行程及業界營運的影響，包括接送行程要預留多30至60分鐘、優先選用公共交通等。
促營運商預早向司機派改道圖
警方日前公布，11月30日凌晨零時01分至12月3日下午5時期間，灣仔北近會展一帶將會封閉，包括博覽道、博覽道中及博覽道東，中環及灣仔繞道東行往灣仔北出口亦會封閉。同時，龍和道行人路以北的灣仔北半島區域將臨時封閉，並實施臨時行人改道措施，期內水上的士航線將不會停泊灣仔。
江旻憓在社交平台表示，為減低特別交通措施對旅客行程及業界營運的影響，提醒業界及早部署，並留意警方及運輸署公布的封路及改道安排。她建議業界可為接送行程預留緩衝，如機場、郵輪碼頭、酒店及跨境接送行程，需要額外預留30至60分鐘，又建議途經灣仔會展、金鐘、中環及港島北岸主要幹道的旅遊巴，可改經西區海底隧道、昂船洲大橋或東區走廊分流，營運商亦須預先向司機派發改道路線圖。
可安排旅客搭天星小輪往來港九
江旻憓續說，業界可透過應用程式、即時通訊群組及行前通知，提前向旅客預先說明可能出現的行程延誤，以及建議封路期間優先選用公共交通，建議善用港鐵包括機場快綫，往返會展、中環及尖沙咀，亦可安排旅客乘搭天星小輪往來港九，保障行程順暢。
此外，江旻憓認為今次國際刑警大會落戶香港，會進一步提升香港的國際形象，吸引更多國際會議、商務活動及高增值旅客來港，為經濟及旅遊業發展創造新的機遇，有助鞏固香港作為國際城市及亞洲區重要會議中心的地位。她指，旅遊業界可藉此機會向旅客介紹香港在舉辦大型國際活動、大型會議及盛事方面的專業能力，進一步提升香港旅遊品牌形象。