康文署公布，於11月24日接獲城市售票網外判承辦商通報，發現城市售票網遭黑客非法入侵。初步調查顯示，事件涉及約130萬名用戶的個人資料，包括用戶名稱／姓名、電話號碼及電郵地址。系統沒有登記使用者的身分證明文件資料，而信用卡資料亦已作遮蔽處理。

康文署︰已報警及通報保安局

康文署表示，承辦商發現事件後已即時採取措施堵截入侵，並全面檢視系統，確認系統可維持正常運作。署方對事件高度關注，已要求承辦商展開深入調查及提交報告，並已向警方報案，同時通報保安局、數字政策辦公室及個人資料私隱專員公署。