康文署公布，於11月24日接獲城市售票網外判承辦商通報，發現城市售票網遭黑客非法入侵。初步調查顯示，事件涉及約130萬名用戶的個人資料，包括用戶名稱／姓名、電話號碼及電郵地址。系統沒有登記使用者的身分證明文件資料，而信用卡資料亦已作遮蔽處理。
康文署︰已報警及通報保安局
康文署表示，承辦商發現事件後已即時採取措施堵截入侵，並全面檢視系統，確認系統可維持正常運作。署方對事件高度關注，已要求承辦商展開深入調查及提交報告，並已向警方報案，同時通報保安局、數字政策辦公室及個人資料私隱專員公署。
康文署正聯同承辦商陸續通知受影響人士，並徵詢個人資料私隱專員公署及數字政策辦公室意見，全面檢視事件及進一步加強城市售票網的保安措施，以防同類事件再次發生。
城市售票網系統由外判承辦商自行開發及擁有
康文署又指，城市售票網系統由外判承辦商自行開發及擁有，主要為康文署轄下表演場地提供票務服務。
HKCERT︰須防不法分子利用外洩資料詐騙
香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)提醒市民提高警覺，以防不法分子利用外洩資料進行詐騙。HKCERT指出，騙徒可能利用姓名、電話號碼及電郵地址等資料，發送更具針對性的釣魚電郵、短訊，或作出詐騙來電。
HKCERT呼籲市民提防任何自稱來自城市售票網、康文署、活動主辦機構、銀行或支付平台的訊息及來電。即使對方能準確說出個人資料，亦不應因此相信其身份。市民切勿點擊不明訊息附帶的連結或掃描二維碼，應自行輸入官方網址登入相關網站；亦切勿透露密碼、一次性密碼、信用卡安全碼等敏感資料。
HKCERT︰留意未經本人發起的密碼重設 帳戶驗證
HKCERT又建議市民留意未經本人發起的密碼重設、帳戶驗證或登入通知，並應透過官方網站或公開聯絡電話核實訊息真偽，不要使用可疑訊息提供的聯絡方式。同時應定期檢查電郵、銀行及信用卡帳戶有否異常活動。
HKCERT強調，能說出個人資料並不代表對方身份可信，如曾點擊可疑連結或提供付款資料，應立即聯絡銀行及報警求助。