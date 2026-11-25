威院發言人回覆《am730》表示，一名醫生上月30日凌晨在兒童外科病房，懷疑先後為兩名男病人檢查身體，惟有關檢查程序未獲主治團隊授權。病房職員發現事件後，隨即阻止有關醫生繼續進行檢查程序，並向管理層報告事件。

沙田威爾斯親王醫院發生懷疑非禮案，一名受僱於香港中文大學醫學院、在威院負責教學及臨床工作的31歲男醫生，涉嫌非禮一名17歲男童被捕。中大已暫停該名教員的所有職務，並將按相關程序調查事件。

威院高度重視事件，經初步調查後報警求助，警方隨後拘捕一名受僱於香港中文大學醫學院、在威院負責教學及臨床工作的醫生。涉事醫生已被即時禁止進入臨床範圍，其執行臨床工作及登入臨床醫療系統的權限亦已終止，院方並已通知中大醫學院作出跟進。威院已為兩名病人進行評估，確定病人臨床情況及治療均無受影響，又已向病人家屬詳細交代事件及致歉。威院重申，如果有人涉及影響病人安全的行為，必定嚴肅跟進。

被捕人獲准保釋候查

警方回覆《am730》查詢指，上月30日接獲沙田銀城街一醫院職員報案，指一名17歲男童懷疑被人非禮。 警方經調查後，以涉嫌非禮拘捕一名31歲男子，他已獲准保釋候查，案件交由沙田警區重案組跟進。

香港中文大學回覆《am730》稱，得悉並高度關注事件，已暫停該名教員的所有職務，並將按相關程序調查事件。中大重申教職員的行為必須守法，強調十分重視員工操守和病人福祉，對任何失德或侵犯病人的行為零容忍，又稱事件性質嚴重，大學必定嚴肅跟進處理。