灣仔稅務局總部2023年已遷啟德稅務中心。審計署檢視稅務局為稅務中心採購家具及設備的安排，發現部分項目的數量及費用估算與實際需求有明顯差距。審計署指，家具及設備清單的估算準確度對公共工程項目的財務規劃至為重要，建議稅務局日後推展公共工程項目時，在切實可行範圍內提高採購清單估算的準確度。

在133項家具採購項目中，有17項實際採購量僅為核准數量的八成或以下，如原獲批准購買23張討論桌，最終只購入2張。另一方面，亦有個別項目實際採購量高於原先核准數量。其中鋼製貯物架的實際採購數量較核准數量高出49%，而該局並沒有文件證據顯示曾重新提出申請。

部分項目開支亦低於預算。當中活動檔案架系統原獲批准撥款2,180萬元，最終實際開支為770萬元，較預算少65%；公共服務設備核准費用770萬元，實際開支僅220萬元，差幅達71%。

此外，審計署發現部分項目被錯誤列入家具及設備清單，包括飲用水消毒及過濾系統，以及中速電動車充電樁等，涉及約31萬元。