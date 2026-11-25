審計報告｜消委會服務連年不達標 投訴最長拖逾3年 酬酢超支兼多發公幹津貼

審計署發表最新一份《審計報告》，指消委會在2021至2025年期間，多項投訴處理指標連續5年不達標，更有極端個案拖延超過3年始能結案。報告同時指出，消委會實體服務中心使用率偏低、不良商戶「觀察名單」缺乏跟進指引，且在公務酬酢及離港公幹膳宿津貼申領上出現超支及多發款項情況。 報告指，消委會於2021至2025年間，連續5年未能達到「100%書面投訴於5個工作天內發出初步書面回覆」及「100%書面查詢於10個工作天內發出書面回覆」的目標，實際表現分別較目標低1至2個百分點，以及低2至11個百分點。另外，5年中有4年未能達到67%的可跟進投訴調停成功率目標(低1至5個百分點)；熱線「自行掛線比率」連續5年超標，較目標(低於4%至低於8%)高出2至14個百分點。

在處理進度方面，消委會於2021/22至2025/26年度共接獲逾17萬宗投訴，截至今年6月30日，當中87,515宗為已結案的可跟進投訴。審計署發現，其中近7,000宗處理超過4個月，295宗更拖延逾一年，最極端一宗從收齊資料到提交結案足足耗時39.8個月。 商戶觀察名單缺跟進指引 報告亦指出，實體服務中心使用率偏低，北角及尖沙咀中心於2025年合共僅處理951宗投訴及2,934宗查詢，分別僅佔總量3%及6%。尖沙咀中心平均每運作日僅處理2.3宗親身投訴；北角中心日均更僅處理1.6宗。

此外，針對履約欠佳商戶的「觀察名單」，截至今年6月30日共有28個商戶，但全部均無記錄列入日期，會方亦無訂定接獲新投訴後的跟進行動指引。在13個有行動日期記錄的商戶中，10個其後再接獲新投訴，惟消委會並無採取任何跟進行動。同時，2021至2025年間消委會的產品測試、消費者調查及深入研究實際數目亦多次低於預算，其中產品測試5年中有4年少於預算，每年落差1至4項。

酬酢「10員工陪3賓客」公幹多發津貼 財務管理方面，消委會指引訂明員工午、晚餐人均開支上限為450元及600元，且賓客人數應時刻多於在席員工。然而，在2021/22至2025/26年度30宗獲批酬酢申領，發現11宗餐費超支，人均超支3元至1,480元不等。報告更揭發有1宗申領涉及10名員工款待僅3名賓客，表格上並無列明理據；另有1宗人均超支高達1,480元，消委會解釋活動旨在與行內專家建立更緊密關係，理據已在申請時提供並按指引獲批。 另外，審計署審查2023/24至2025/26年度11次離港公幹共17宗膳宿津貼申領，發現1宗僅涉2晚的旅程獲發3晚津貼，多發金額達3,946元，建議追討多發津貼及嚴格執行指引。

消委會：同意所有建議 已追回多發膳宿津貼 消委會總幹事沈朝暉回應報告，指產品測試實際數目低於預算，主要由於報告發表日期由年底順延至翌年，加上會方重新分配產品測試、消費者調查及深入研究的資源，並檢討各類消費品或服務報告的編輯方針，同時為配合財政預算而重訂成本優次；上述改動均已獲相關小組批准。 消委會又表示同意審計署的所有建議，承諾會改善消費資訊的傳播工作，並採取措施確保有助監察「觀察名單」商戶的重要資料得以妥為記錄。此外，該會確認已追回多發放的膳宿津貼，現正積極追討其他多發款項；未來亦會嚴格審核公幹及公務酬酢開支，並跟進北角服務中心的保養問題。