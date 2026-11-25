土地業權人如欲更改地契用途或發展條件，須向地政總署申請修改地契。審計報告就地政總署有關土地契約條件修訂工作進行審查，發現部分個案處理時間偏長。2016/17至2025/26年度完成的903宗已完成個案中，最長達21.9年；截至今年3月底仍有326宗申請處理中，65%(213宗)已處理超過1年，平均為5.4年，最長一宗已超過29.1年仍未完成。

收到申請變有效申請最長達12.7年

地政總署指，實際總處理時間應由有效申請日期開始計算，並應扣除不予計及事項。不過，審計署抽查6宗處理時間最長的契約條件修訂申請個案，發現由收到申請至完成處理或截至2026年3月底仍在處理的時間，介乎19年至29.1年，平均23.7年。審計署又發現，部分個案由收到申請至成為有效申請，歷時最長達12.7年。其中3宗已完成個案中，有1宗在約14.5年的不予計及時期內，申請人曾有約6年沒有採取行動，而地政總署亦沒有主動跟進有關申請。