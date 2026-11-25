土地業權人如欲更改地契用途或發展條件，須向地政總署申請修改地契。審計報告就地政總署有關土地契約條件修訂工作進行審查，發現部分個案處理時間偏長。2016/17至2025/26年度完成的903宗已完成個案中，最長達21.9年；截至今年3月底仍有326宗申請處理中，65%(213宗)已處理超過1年，平均為5.4年，最長一宗已超過29.1年仍未完成。
收到申請變有效申請最長達12.7年
地政總署指，實際總處理時間應由有效申請日期開始計算，並應扣除不予計及事項。不過，審計署抽查6宗處理時間最長的契約條件修訂申請個案，發現由收到申請至完成處理或截至2026年3月底仍在處理的時間，介乎19年至29.1年，平均23.7年。審計署又發現，部分個案由收到申請至成為有效申請，歷時最長達12.7年。其中3宗已完成個案中，有1宗在約14.5年的不予計及時期內，申請人曾有約6年沒有採取行動，而地政總署亦沒有主動跟進有關申請。
上訴次數不設上限
另外，地政總署表示，就契約條件修訂申請，如申請人不同意地政總署評估的補地價金額，可對補地價評估提出上訴，而申請人就每宗申請可提出的上訴次數不設上限。審計報告指，個別補地價評估個案上訴多達12次。另有商業機構自1988年起在一幅獲准作私人住宅用途的地段經營，歷時36.2年，地政總署直至2024年收到規劃申請轉介後才發現有關違契情況，其後發出警告信並釘契。
地政總署表示同意有關建議
審計署認為，個案監察、執行契約條款工作及行政費檢討等方面均有改善空間，建議加強監察、完善管理資料及適時跟進長時間處理的個案。地政總署表示同意有關建議。發展局長則指出，任何就補地價金額商議設定上訴次數上限或增加多次上訴成本的建議，都應審慎評估，以免影響促進經濟和土地發展，以及吸引投資的整體政策。