政府下月底推出社區藥物名冊，涵蓋的151種藥物分為3個層級，但有別於現行慢性疾病共同治理計劃下基本藥物名單的做法，病人需要另外就藥物繳費，價格每周2至30元不等。當局解釋，如不收費或引致藥物浪費，經檢討後決定設立收費制度，新增的38種藥物收費預計為市價十分之一至三分之一，強調屬可負擔水平，政府亦設有每年200元資助。 慢病共治計劃參加者現時獲基層醫療共同治理網絡下的家庭醫生，處方「基本藥物名單」上的慢性病或偶發性疾病藥物時，只須付診金而毋須繳藥費。醫務衛生局下月30日推出社區藥物名冊取代現有「名單」，涵蓋151項藥物，比現時「名單」的113項藥物增加38項藥物，新增疾病類別包括泌尿科、眼科及皮膚科等。

新安排會改為逐項藥物分級收費，第一層共146項非專利藥物每項每周收2元，第二層共5項專利藥物每項每周收30元。名冊第三層為特別藥物類別，現階段暫未引入藥物。當局指，慢病共治計劃病人現時使用將新增的38項藥物，要以市價自費購買，日後推出名冊便可按層級以折扣價購藥。 就新增藥項而言，病人須繳付的藥費僅為市價約十分之一至三分之一，即較市價折讓約七成至九成。為進一步減輕慢性病患者的長期藥費負擔，政府會為每名共同治理網絡參加者提供每年200元藥費資助。

不收費或引致藥物浪費 醫衛局策略採購統籌處總監張偉麟稱，藥物若不收費或引致藥物浪費，經檢討後設立收費制度，又強調藥費屬可負擔水平、政府有補貼。目前約7萬名已於共同治理網絡下完成「三高」或慢性乙型肝炎篩查並進入治療階段的病人，將率先受惠於名冊。張偉麟稱，長遠整個名冊希望可涵蓋多達200至400項藥物。 未來社區藥房計劃下的藥房，將成為共同治理網絡病人的配藥途徑之一，基層醫療署於名冊生效後，會陸續邀請網絡下的家庭醫生及病人，以至醫管局家庭醫學門診的病人經社區藥房配藥，當中公院病人藥費會與醫管局現行收費一致，張偉麟強調希望病人與社區藥房建立個人化關係，亦期望日後社區藥房做到「總有一間喺左近」。