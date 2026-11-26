審計報告指出，渠務署活化和改善河道及明渠的工作有改善空間。渠務署推動相關工程時，向3名承建商批出3份工程合約，原訂合約金額合共14.27億元。審計署發現，其中兩份合約工地界線重疊，部分施工區未能按時移交，承建商需於合約展開約11個月後才能接管有關範圍。3份工程合約其後均較原訂完工日期延遲5.1至31.1個月，最終合約金額增至16.216億元，較原訂增加1.946億元。

至於翠屏河工程，報告指由於在河床重建工程期間有地下水湧出，以及在打樁工程期間出現沉降問題，導致工程較原訂完工日期遲約10個月，合約的最終金額為9.89億元，產生近8,000萬元額外費用。