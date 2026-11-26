審計報告指出，渠務署活化和改善河道及明渠的工作有改善空間。渠務署推動相關工程時，向3名承建商批出3份工程合約，原訂合約金額合共14.27億元。審計署發現，其中兩份合約工地界線重疊，部分施工區未能按時移交，承建商需於合約展開約11個月後才能接管有關範圍。3份工程合約其後均較原訂完工日期延遲5.1至31.1個月，最終合約金額增至16.216億元，較原訂增加1.946億元。
至於翠屏河工程，報告指由於在河床重建工程期間有地下水湧出，以及在打樁工程期間出現沉降問題，導致工程較原訂完工日期遲約10個月，合約的最終金額為9.89億元，產生近8,000萬元額外費用。
安裝生態浮床不足年半後全數移除
審計報告又提到，承建商於2024年12月在翠屏河安裝3個生態浮床，其後上游河段出現未有預料的堅硬固體廢物及濁水，導致浮床傾斜。承建商其後為浮床加裝支撐物等改善措施，有關安裝及改善工程共涉270萬元。然而，渠務署於今年4月發現，其中2個生態浮床因連接河床的錨索斷裂而脫離原有位置，最終於5月將3個浮床全部移除，即安裝後不足一年半便停用。審計署建議，渠務署應借鑑有關經驗，改善日後活化河道工程中類似水上構築物的設計。
此外，審計署亦建議渠務署採取措施，確保不同工程合約之間可按時移交工地，以減低配合工程的風險；並在推展工程項目前更清楚確定工地地下狀況，在切實可行的情況下進一步提升工程規劃。