教育局轄下的在職家庭及學生資助事務處，負責管理6項資助計劃，為合資格專上及大專學生提供資助。審計署發現，其中5項涉及貸款的資助計劃，於今年9月底有9,515宗拖欠還款個案，拖欠款項總額達1.31億元，按貸款額計算的拖欠款額比率為4.2%。

審計署在新一份《審計報告》指出，該5項計劃下截至7月底共有10,278宗拖欠還款個案，當中4,598宗職學處尚未展開法律追討行動，或並非按破產、個人自願安排和延期還款申請程序處理，佔整體四成半。審計署審查該四成半個案，發現有1,456名貸款人或彌償人已超過1年沒有作出正面回應，佔整體三成二，當中257人更超過5年沒有作正面回應。署方認為，職學處須加快就拖欠還款個案展開法律追討行動的程序，以追討尚未清還的貸款，尤其是長時間無收到貸款人或彌償人正面回應的個案。