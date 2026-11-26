昨日庭上，控方引述鄺港智證供指，案發當日父親鄺球在大美督停車場於車上襲擊蔡天鳳後，父子三人駕車返回龍尾村。鄺港智稱，途中曾查看蔡天鳳心跳及呼吸，均沒有反應；到達龍尾村後，鄺球曾上車查看蔡情況，其間他曾問是否報警或召救護車，鄺球則稱要考慮其被通緝及小朋友，最終決定將蔡天鳳放入膠箱搬入屋。

28歲模特兒蔡天鳳疑遭殺害後肢解案，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪。第三被告鄺港智昨完成作供，控辯雙方舉證正式告一段落。法官宣布案件押後至周五，先由主控郭莎樂作結案陳詞，之後由3名被告方陳詞，法官指希望下周五安排陪審團退庭商議。

控方其後播放單位門口閉路電視片段，指片段顯示鄺球抵達後即與鄺港傑搬運膠箱，指處置蔡天鳳的安排顯然是早有預謀；又指沒有顯示鄺球曾上車與鄺港智對話。鄺港智則稱，有關對話可能發生於較早前的大美督，指在車上不知道身處甚麼地方；他亦回應只知道膠箱內是蔡天鳳，不清楚是否「處置」。控方又指鄺港智供述的蔡天鳳遇害經過屬虛構，實情是他以錘仔襲擊蔡天鳳，而蔡天鳳曾以手袋保護自己，因而令手袋有損毀及血跡；鄺港智不同意。

鄺港智代表大律師安華暉覆問下，提及鄺港智自2024年9月起至少三度致函警方表示希望會面及指證鄺球，鄺港智稱原以為警方錄取的是無損權益供詞，實際屬警誡供詞。他又稱，案發當日座駕一直拉上窗簾，因此在大美督停車場吸煙時看不到車內情況。

法官昨指，案件有3名被告，但只有一人實際殺害蔡天鳳，現時鄺球和鄺港傑皆指控鄺港智殺害蔡天鳳，鄺港智則指是鄺球落手，沒人指控鄺港傑下手。法官祁彥輝指，即使沒親手殺人仍可能構成謀殺罪，涉及的許多法律觀點須再向陪審員解釋。