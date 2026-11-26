彌撒由天主教香港教區副主教陳志明主持，多名市民、宏福苑居民和遺屬出席。祭台前擺放了刻有168名遇難者名字的牌匾，並放置了部分死者的遺照。陳志明帶領出席者為亡者、傷者、災民、親屬及所有受影響的人祈禱。他表示，宏福苑火災是一場集體創傷，面對人為疏忽及制度缺失造成的災難，對生命尊嚴的堅持應轉化為對真相與公義的追尋。

今日是大埔宏福苑大火一周年，近日不同宗教團體舉行悼念儀式，追悼遇難者。天主教香港教區一連兩日舉行兩場追思彌撒。首場彌撒昨在天主教聖母無原罪主教座堂舉行，逾200人出席，包括多名宏福苑居民，有市民帶同鮮花致意。

彌撒的信友禱文特別為宏福苑火災遇難者、傷者，以及所有受影響的市民祈禱。當中提到，火災至今一周年，傷痛猶在，祈求亡者永恒安息，傷者身心靈早日康復；死傷者家屬、災民，以及曾參與救災的前線消防員、醫護人員及善後工作者，早日走出黑暗與悲憤，同心幫助災民重建家園、重新生活。

出席的4名宏福苑居民逐一讀出168名遇難者名字，有居民指能在儀式上聽到親人名字，很有溫度。

李家超香港仔探訪災民 承諾續支援居民

此外，行政長官李家超日前與民政及青年事務局長麥美娟、勞工及福利局長孫玉菡，探訪暫居香港仔的宏福苑居民，了解其近況和新居安排的進展。李家超與兩戶居民交流。居民指將遷入新單位，預計下月收樓。他們認為，新單位切合需要，感謝政府的支援和協助，以及「一戶一社工」和關愛隊提供的支援，並認同政府推展系統性改革和打擊圍標的措施。