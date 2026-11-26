大埔宏福苑火災一周年。財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸今早(26日)在電台節目表示，至今仍有13戶未有出售業權，當局下月會再接觸他們，但強調為公平起見，政府絕不會提供更優厚的收購條件。

黃偉綸表示，政府從一開始不希望立法，認為「你情我願」的做法較好，如業戶不願出售業權，政府透過法律手段處理是一貫做法，但立法將會是最後階段工作，今年不會處理，因此現不會就收回這13戶的業權定立硬性期限，而這些住戶拒售業權沒有共同原因，有人認為條件不好，有業戶則不願溝通。他又指，大家都理解受災住戶的傷痛，政府會汲取事件的教訓作出改革，同時繼續為居民提供支援，亦明白有些居民可能要較長時間，社會將持續支援。