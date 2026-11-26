提出議案的議員伍煥杰指出國家載人航天、探月工程及深空探測等事業取得重大突破，加上香港產生首名航天員，凝聚了香港社會的愛國情懷與航天科技熱忱。不過，他指出：「種子要成為參天大樹，不能單靠課堂的科普，更需要肥沃的土壤和完整的產業生態」。學生和家長都有現實的顧慮，對航天有興趣，但憂慮香港無足夠的研發機構、商業航天企業和就業出路，讀完書卻無用武之地。

就此，伍煥杰促請政府把握深化航天科研、推動科普教育及培育航天科技相關人才的重要契機。港府應主動對接國家航天科技發展戰略，並從基礎教育、高等教育、科研協作、人才培育、高端人才引進及產業發展等方面作出整體部署，全方位助力香港航天科技發展邁向新高度。

將航天科技轉化為有價值服務

提出修正案的科技創新界議員邱達根指出，航天科技蘊含很多商機，包括後續營運衛星、買賣傳送回來的數據等。他認為香港應探討將航天科技轉化為有市場、有價值的產品及服務，推動太空資產登記、數據交易、融資、保險與國際合規服務發展。

作為大律師的議員范凱傑則從法律角度分析，指航天科技的競爭，不僅是運力與製造能力的較量，亦是法治保障的競爭。他認為香港可發揮優勢，構建香港主導的航天爭議解決機制，應對衛星數量大幅增加，衍生的發射延誤、軌道碰撞預警、頻譜干擾、碎片損害及數據服務中斷等商業糾紛。