位於南區香港仔避風塘的旅遊海上食肆地標「珍寶海鮮舫」2022年因牌照到期需移離香港，惟在南海遇上風浪入水翻沉一去不復返，外界關注另一海鮮舫、超過60年歷史的太白海鮮舫去向，會否復業重現昔日「海上王國」風光。今日(26日)早上，太白海鮮舫被拖船拖離避風塘，令香港仔目前再沒海鮮舫存在，社交平台有「知情網民」發帖聲稱，太白海鮮舫會拖去船廠維修大翻新，「期待不久可以上去飲茶食飯」，又指出資人士是南區商人。

全盛時期的「珍寶王國」擁有3艘海鮮坊，分別為太白海鮮舫、海角皇宮及珍寶海鮮舫。資料顯示，太白海鮮舫於建於1950年代，及後升級成為樓高3層、長約180呎的海鮮坊，新冠疫情期間停業後被收購，新公司曾表示原定修復後2024年分階段復業，定位為中高檔粵菜海鮮舫，及後再因法庭頒布「保存令」等因素多次延期，官方2024年尾曾稱預計最快會於2026下半年復業，料舉辦太白導賞團、復刻電影《食神》中的佛跳牆及研發無人機送餐，惟再次「走數」，讓外界猜疑計劃被擱置。

「知情網民」稱拖去船廠維修大翻新

社交平台facebook群組「香港仔吹水區」今日早上有網民拍得太白海鮮舫被兩隻拖船拖離避風塘的畫面，開帖表示，「經過多月努力找船廠維修，跟政府各部門溝通，我們區內最多人留意的太白海鮮舫終於可以駛離香港仔， 拖去大翻新了！後續有任何消息會跟大家跟進。期待不久的將來我地可以上去飲茶食飯了。」及後有人問「邊個出資？」，該「知情網民」回應稱「本區(南區)商人」。

惟亦有網民擔心「珍寶海鮮舫事件」重演，「風吹得很強！會否中途吹翻沉於大海？」、「希望歷史唔好重演」、「維修得到定係陪珍寶一齊，未知之數」。