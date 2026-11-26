申訴專員陳積志今日(26日)宣布展開主動調查行動，詳細審研康文署對轄下自修室的管理。

國家「十五五」規劃指出要實施公共文化服務提質增效行動，提升公共圖書館服務水平。康文署轄下共有71間公共圖書館，其中36間公共圖書館設有學生自修室。該署亦於26間體育場館附設自修室，其中20間體育場館自修室於考試季節開放，6間體育場館自修室則全年開放。

入座證制度有改善空間

公署留意到，不時有關於圖書館自修室被濫用的報道，相關行為包括「霸位但不用」、噪音和氣味滋擾，以及濫用作短暫休息、會面及臨時電源充電之用等。另一方面，康文署會於每年3至5月初就圖書館自修室實施入座證制度，各圖書館自修室每日按3個入座時段開放，入座證及候補證持證人可於選定的圖書館自修室及入座時段憑證優先入座。然而，公署初步發現，入座證制度實有改善空間，例如申請方式、優先入座安排、入座證的使用等。公署亦觀察到，體育場館自修室疑似同樣有類似濫用問題，部分體育場館自修室的環境適切性亦成疑。