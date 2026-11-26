網約車規管制度明年全面生效，當中司機須持有有效的網約車車輛駕駛許可證。運輸署公布許可證申請安排，下周一起接受俗稱「人牌」的網約車駕駛許可證申請，不設名額上限且全年接受申請；至於1萬個網約車車輛許可證則擬於明年初公開邀請申請，若超額將以抽籤形式分配，符合特定條件申請人更可獲較高中籤機會。 網約車駕駛執照要求與商用車看齊 運輸署署長謝詠誼稱，網約車駕駛執照的申請門檻，與現行商用車輛駕駛執照一樣，即申請人須年滿21歲、持有私家車或輕型貨車、沒有嚴重交通定罪紀錄，並須通過的士及網約車綜合筆試，或已完成相關職前課程。已持有的士駕駛執照的駕駛者，則可直接申請許可證。

運輸署已為網約車駕駛牌照建立電子申請系統，申請者可透過「香港政府一站通」網上平台，配合「智方便」填報電子聯絡資料及繳費，即可完成手續。牌照獲批後，當局會直接透過「電子駕駛執照」程式發出電子版駕駛許可證。謝詠誼強調「人牌」不設發牌上限，亦非先到先得，全年均可遞交申請，但未有回應現時有多少人符合「人牌」申請資格。 政府已訂立網約車車輛許可證上限1萬個，運輸署稱明年初會邀請合資格人士申請，提醒申請車輛在申請當日車齡須少於12年、領有有效車輛牌照，申請人亦必須為該車登記車主。獲批申請人其後須購買有效第三者風險保險及繳付許可證費用，方可獲正式發出許可證，如申請超額將以抽籤形式分配。保險方面，她指運輸署一直與保險業界保持聯絡，目前有逾10間保險公司有興趣參與，香港保險業聯會稍後將提供相關專業資訊。

盼盡快公布網約車平台申請結果 謝詠誼透露，在申請截止前已通過相關筆試或已持有「人牌」者，以及在法例指定日期前已持有該私家車一段時間的車主，抽籤時會有較高中籤機會。她解釋，安排是留意到社會上有不少人有心投入網約車服務並已做好準備，故希望提高他們中籤機會，詳細安排將於明年正式邀請申請時一併公布。 政府上月已收到8份網約車服務牌照申請，並曾稱最快本月底有結果。謝詠誼稱，當局已組成評選小組馬不停蹄地全速審視申請，包括檢視申請平台在其他城市提供合法網約車服務的經驗、財政能力，以及在港的營運與規管模式等，目標盡快公布結果。