廉政公署早前起訴一名強積金中介人，夥同多名客戶以虛假法定聲明及證明文件，申請提早提取強積金，涉款共約460萬元。該名中介人今日(26日)在區域法院被判入獄40個月，涉案3名客戶則被判處緩刑。
被告黃錦輝(37歲)，富衛人壽保險(百慕達)有限公司時任保險代理，被判囚40個月。他早前經審訊後被裁定4項串謀詐騙及2項使用虛假文書罪名成立，違反普通法及《刑事罪行條例》。至於3名年齡介乎52歲至53歲的涉案客戶，麥國沛、顏漢偉及李芷君，分別被判監禁12個月至16個月，緩刑兩年。3人早前承認合共一項串謀詐騙及3項使用虛假文書罪名。
廉署早前接獲貪污投訴，指稱有強積金中介人涉嫌收賄，協助多名強積金計劃成員作出虛假陳述以申請提早提取強積金，經深入調查後起訴本案被告。案情透露，黃錦輝於案發時是富衛的保險代理，亦是強積金中介人。於2021年7月至2022年11月期間，協助多名客戶在永明信託有限公司開設強積金戶口，將其強積金轉至永明信託後，申請提早提取強積金。
各收取數千至數萬元款項
黃錦輝先後協助數名客戶不法提早提取強積金，並向他們各收取數千至數萬元款項以辦理相關申請。他與數名客戶串謀向永明信託訛稱，該等客戶打算移居中國內地並永久離開香港，詐騙永明信託批准其提早提取強積金申請，惟廉署調查發現，該等客戶從來沒有到中國內地定居，亦無此打算。他與部分客戶又使用虛假文書以申請提早提取強積金，有關虛假文書包括看來是在律師面前簽署的聲明書，以及由看似是中國內地僱主簽發的僱傭合約。廉署調查發現，該律師從未為涉案客戶監理過任何聲明書，而有關客戶亦從未獲相關僱主聘用。
暫委法官溫紹明判刑時稱，案件涉及龐大公眾利益，被告的行為嚴重損害強積金制度。黃錦輝為金錢利益犯案，違反誠信，整個犯罪的計劃亦是由他主導，須判處即時監禁。至於其餘3名被告，他們的行為沒有造成他人的損失，而且認罪並協助控方舉證，法庭考慮到案件的特殊情況，判處他們緩刑。廉署已向法庭申請充公黃錦輝涉案犯罪得益，法庭將於明年1月15日處理有關申請。