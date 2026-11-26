被告黃錦輝(37歲)，富衛人壽保險(百慕達)有限公司時任保險代理，被判囚40個月。他早前經審訊後被裁定4項串謀詐騙及2項使用虛假文書罪名成立，違反普通法及《刑事罪行條例》。至於3名年齡介乎52歲至53歲的涉案客戶，麥國沛、顏漢偉及李芷君，分別被判監禁12個月至16個月，緩刑兩年。3人早前承認合共一項串謀詐騙及3項使用虛假文書罪名。

廉署早前接獲貪污投訴，指稱有強積金中介人涉嫌收賄，協助多名強積金計劃成員作出虛假陳述以申請提早提取強積金，經深入調查後起訴本案被告。案情透露，黃錦輝於案發時是富衛的保險代理，亦是強積金中介人。於2021年7月至2022年11月期間，協助多名客戶在永明信託有限公司開設強積金戶口，將其強積金轉至永明信託後，申請提早提取強積金。

各收取數千至數萬元款項

黃錦輝先後協助數名客戶不法提早提取強積金，並向他們各收取數千至數萬元款項以辦理相關申請。他與數名客戶串謀向永明信託訛稱，該等客戶打算移居中國內地並永久離開香港，詐騙永明信託批准其提早提取強積金申請，惟廉署調查發現，該等客戶從來沒有到中國內地定居，亦無此打算。他與部分客戶又使用虛假文書以申請提早提取強積金，有關虛假文書包括看來是在律師面前簽署的聲明書，以及由看似是中國內地僱主簽發的僱傭合約。廉署調查發現，該律師從未為涉案客戶監理過任何聲明書，而有關客戶亦從未獲相關僱主聘用。