網約車規管制度明年全面生效，其中上限1萬個的網約車車輛許可證將於明年初公開邀請申請。運輸署表示，獲批牌照的申請人需要購買第三者保險及繳付車輛許可證費用，方可獲正式發出許可證。香港保險業聯會表示，現時有12間保險公司為網約車載客服務私家車提供相關保險，相信附加網約車第三保的保費可低至1萬至1.3萬元。

陳沛良：如出事率高保費或上調

保險界立法會議員陳沛良接受《am730》查詢指，保險公司已準備好網約車保險，包括可在原有私家車保單上以批單形式擴展網約車部分，或獨立推出產品，認為保險公司日後如從網約車平台取得營運數據，將來有機會推出按營運時間或里數作折讓的網約車保險。就的士業界之前要求網約車第三保不可太便宜，陳沛良解釋從保險公司角度是看承保風險，提到現時網約車「人車綁定」、駕駛者為車主、不是全天候在路上營運等，以及網約車司機平均年齡較的士低，因此風險因素較低，但亦指出網約車第三保保費非一成不變，倘有數據反映網約車出事率很高，保費就有機會上調。