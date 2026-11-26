網約車規管制度明年全面生效，其中上限1萬個的網約車車輛許可證將於明年初公開邀請申請。運輸署表示，獲批牌照的申請人需要購買第三者保險及繳付車輛許可證費用，方可獲正式發出許可證。香港保險業聯會表示，現時有12間保險公司為網約車載客服務私家車提供相關保險，相信附加網約車第三保的保費可低至1萬至1.3萬元。
陳沛良：如出事率高保費或上調
保險界立法會議員陳沛良接受《am730》查詢指，保險公司已準備好網約車保險，包括可在原有私家車保單上以批單形式擴展網約車部分，或獨立推出產品，認為保險公司日後如從網約車平台取得營運數據，將來有機會推出按營運時間或里數作折讓的網約車保險。就的士業界之前要求網約車第三保不可太便宜，陳沛良解釋從保險公司角度是看承保風險，提到現時網約車「人車綁定」、駕駛者為車主、不是全天候在路上營運等，以及網約車司機平均年齡較的士低，因此風險因素較低，但亦指出網約車第三保保費非一成不變，倘有數據反映網約車出事率很高，保費就有機會上調。
保聯：日後有條件更精準風險為本定價
保聯提到，目前有12間保險公司為網約車市場推出單一保單，或在現有私家車保單上增加附加保障涵蓋網約車服務用途，建議有意申請車輛許可證的人士，可向現有私家車汽車保險公司查詢有關保險安排，或到保聯網頁瀏覽提供網約車保險的保險公司名單及相關資訊。
保聯指，保險公司會根據個別風險因素獨立釐定保費，包括車型、車齡、司機年齡、駕駛經驗、索償紀錄及交通違例紀錄等，強調保險公司有不同的風險評估、承保策略及商業考慮，故同一車型於不同保險公司的保費或有差異，惟在市場競爭下，相信附加網約車第三保的保費可低至1萬至1.3萬元水平，又稱隨着市場逐步發展和網約車平台分享更多實際營運和行程數據，未來業界有條件採用更精準的風險為本定價模式。