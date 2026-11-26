日前有人在網上表示，遊日時被當地海關發現其特區護照缺頁遭拒絕入境。入境處表示，調查人員於今日(26日)在藍田平田邨拘捕一男一女，兩人為情侶關係，年齡介乎27至34歲，涉嫌「無合法授權下改動旅行證件」、「管有及使用虛假／非法改動的旅行證件」，以及「誤導入境事務隊成員」的罪行。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕，而究竟涉事紙張是如何被撕去或剪走、改動手法及背後動機，均為調查方向。

入境處指出，該名女事主昨日親身前往入境處旅行證件組，聲稱其特區護照出現缺頁導致外遊被遣返及損失旅費。然而，當事人其後向入境處澄清，指所謂「獲得入境處人員證實護照缺頁」的說法，並非由入境處人員說出。入境處人員在檢查其證件後，初步懷疑該證件曾遭人為改動，認為事有可疑，於是將案件轉交入境處執法部跟進。

處方人員初步檢視後懷疑證件曾遭人為改動，遂將案件轉交執法部跟進。執法部人員隨後為事主錄取口供及檢取涉事護照作證物，並翻查其出入境紀錄，發現該本護照早於2018年簽發，多年來事主曾持證多次進出不同地方均無異常。