昨日是大埔宏福苑大火一周年，不少市民前往獻花，悼念在大火中喪生的遇難者。有宏福苑居民特意回到現場悼念，形容難忘當日情景；有中學生前來獻花，對同學的離世感到痛心；亦有市民希望港人不要忘記悲劇，繼續與宏福苑居民同行。 攝：蘇文傑

在宏福苑旁的廣福公園，昨早陸續有市民前來獻花，入夜後人流漸多，逼滿公園。在公園的長椅及地面上，放滿市民表達哀思的白色鮮花，亦有人放上紙鶴。有遺屬在花束的卡牌上寫道：「爸爸來看你了！」有市民帶同毛公仔前來悼念；有人寫上紙卡，願逝者安息及真相水落石出、公義得以彰顯；亦有寫上「天佑宏福」。有市民站在花海前雙手合十祈禱，感觸落淚；更有悼念者相擁而哭，場面傷感。居於宏昌閣的Christy，丈夫不幸在葬身火海，昨特意請假帶同兩名小朋友前來紀念，形容一家人都很努力消化事件。有宏泰閣居民表示，有認識的街坊和朋友在大火中喪生，趁一周年回來看看，表達思念。

大埔居民冀勿忘災難 前來悼念的不乏中學生。有中二學生表示，對大火感到心痛，特意花零用錢買花，又認為不需要害怕任何風險。中三學生Oscar是災後第一次來現場，他指雖已入夜，但可清晰看到宏福苑的外牆一片漆黑，單位內暗淡無光，「可以想像在一年前，小朋友前一日的『我的夢想』或許是做老師、做護士，怎料翌日一場大火導致再無機會實現夢想。」他買了兩束花，一束獻給死者，另一束帶回家，希望把握人生在世的時光，向家人致謝。有居於大埔的居民表示，作為香港市民會繼續與宏福苑居民同行，希望港人不要忘記在大火中離世的168人，以及1,900多戶居民流離失所。

宏福苑前業主立案法團管委會主席徐滿柑亦有到場獻花，對於有居民質疑他未盡力阻止承建商使用發泡膠封窗和開設生口，他指相關部門正在調查中，不能再公開回答；又期望相關人士能夠盡快繩之以法。入夜後獻花的市民愈來愈多，在場民安隊成員移走部分花束。政府表示，會將花束和物品移送至宗教場所存放。 另外，多個宗教團體近日舉行追思會。香港道教聯合會昨在粉嶺蓬瀛仙館設立「宏福苑火災周年祈福追思道場」。香港佛教界亦在荃灣西方寺舉行追思超度法會；天主教香港教區昨在聖母聖衣堂舉行第二場追思彌撒。