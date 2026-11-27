「人牌」下周一可申請 1萬「車牌」擬明年初申辦 合規網約車服務無緣今年推出

網約車規管制度明年全面生效，當中司機須持有有效的網約車車輛駕駛許可證。運輸署昨公布最新安排，下周一起接受俗稱「人牌」的網約車駕駛許可證申請，不設名額上限且全年接受申請；至於1萬個俗稱「車牌」的網約車車輛許可證，則擬於明年初接受申請，若超額將以抽籤形式分配，意味合規網約車服務未能在今年第四季起提供。另外，市場上有12間保險公司會提供網約車服務的第三者風險保險產品，預計附加保費可低至1萬至1.3萬元。

政府分階段落實網約車服務規管制度，運輸署下周一早上10時起接受網約車駕駛許可證申請，申請者可透過「智方便」填資料及繳付82元費用，「人牌」不設發牌上限、全年均可申請，日後掛靠網約車平台數量亦不設限。 運輸署長謝詠誼稱，網約車「人牌」的申請門檻與一般商用車駕駛執照看齊，即申請人須年滿21歲、持有私家車或輕型貨車駕駛執照1年、無嚴重交通定罪紀錄等，並通過的士及網約車綜合筆試及完成職前課程，的士駕駛執照持有人則可直接申請。

符合條件可獲額外中籤機會 至於上限1萬個的網約車車輛許可證原預計下月接受申請，運輸署最新稱明年初會公開邀請申請，法例規定申請人須為該車登記車主等，獲批牌照者須購買第三者保險及繳付車輛許可證費用，方可獲正式發出許可證，如申請超額將以抽籤形式分配。謝詠誼表示，為幫助提前準備、有心投入的申請人，在申請限期前已通過綜合筆試或持有網約車駕駛許可證，以及今年8月3日網約車條例生效前已擁有私家車，可獲額外中籤機會。政府曾表示最快11月底公布網約車平台牌照結果，謝詠誼昨稱，當局正馬不停蹄地全速審視8份申請，包括檢視申請平台在其他城市提供合法網約車服務的經驗、財政能力，以及在港的營運與規管模式等，目標盡快公布結果。今年《施政報告》提到，政府會於第四季起向司機和車輛發出許可證，為市民提供合規安全網約車服務，換言之網約車服務未能如期推出。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒估計，申請牌照的國際平台技術與儲存數據未能銜接港府系統，加上政府要就文件不清晰之處來回溝通或要求補充，這些磨合無可避免要花不少時間。他向本報指，運輸署已盡力做好可做的事如推出筆試，又說如為趕時間而倉卒推出，正式運作時出現混亂或甩漏恐更麻煩，故寧願當局先理順各項細節，認為比原定時間遲一、兩個月可以理解。 業界：網約車第三保料可低至1萬元 現時有12間保險公司會提供網約車服務的第三者風險保險產品，香港保險業聯會指出，保險公司會根據個別風險因素獨立釐定保費，包括車型、車齡、駕駛經驗、索償紀錄等，相信附加網約車第三保的保費可低至1萬至1.3萬元的水平。

保險界立法會議員陳沛良向本報稱，保險公司已準備好網約車保險，包括可在原有私家車保單上以批單形式擴展網約車部分，或獨立推出產品，認為保險公司日後如從網約車平台取得營運數據，或有機會推出按營運時間或里數作折讓的網約車保險。的士業界曾要求網約車第三保不可太便宜，陳沛良解釋從保險公司角度是看承保風險，提到現時網約車「人車綁定」、駕駛者為車主、非全天候營運等，以及網約車司機平均年齡較的士低，故風險因素較低，但亦指出倘有數據反映網約車出事率很高，保費就有機會上調。