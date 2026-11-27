一名香港女子聲稱日前到日本旅遊時，被當地海關發現其香港特區護照內頁有缺損，並懷疑屬「出廠」瑕疵，她因此被安排原機回港，慶生之旅泡湯。入境處調查人員昨拘捕一對情侶，涉嫌沒有合法授權而改動旅遊證件等3罪。

事主日前在社交平台發文，原訂本月23日至29日到日本旅遊慶祝生日，抵埗後被當地海關發現其香港特區護照懷疑缺少內頁，最終遭拒絕入境並被安排原機返港。她展示聲稱涉事護照由第14頁直接跳至第19頁的相片，指缺少第15至18頁。她強調，護照中間的騎馬釘縫線完全原裝，無任何撕裂痕跡。