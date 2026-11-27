一名香港女子聲稱日前到日本旅遊時，被當地海關發現其香港特區護照內頁有缺損，並懷疑屬「出廠」瑕疵，她因此被安排原機回港，慶生之旅泡湯。入境處調查人員昨拘捕一對情侶，涉嫌沒有合法授權而改動旅遊證件等3罪。
事主日前在社交平台發文，原訂本月23日至29日到日本旅遊慶祝生日，抵埗後被當地海關發現其香港特區護照懷疑缺少內頁，最終遭拒絕入境並被安排原機返港。她展示聲稱涉事護照由第14頁直接跳至第19頁的相片，指缺少第15至18頁。她強調，護照中間的騎馬釘縫線完全原裝，無任何撕裂痕跡。
發現有紙碎殘留物
入境處表示，當事人周三已親身到入境處了解情況。處方人員為當事人錄取口供，經詳細檢視涉事特區護照後，發現有疑似被改動痕跡，懷疑有人在未獲合法授權下改動護照。執法部跟進調查，並將護照交由政府化驗所作進一步化驗，確認護照曾被改動，內頁亦發現護照殘餘紙碎。入境處又指，涉事護照於2018年簽發，曾以該護照多次旅遊。
入境處昨晚採取行動，在藍田拘捕一男一女，年齡27至34歲，為情侶關係，涉嫌沒有合法授權而改動旅遊證件、管有或使用非法改動的旅遊證件，以及誤導入境事務隊成員。
入境處重申，任何人沒有合法授權而改動特區護照，或管有或使用改動的特區護照，可能觸犯《入境條例》（第115章)。違例者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及監禁14年，協助及教唆者同罪。處方提醒，任何人士使用經改動的旅行證件作出入境用途，不但會影響其順利出入境，亦有可能觸犯法律。至於作出虛假陳述以誤導入境事務隊成員，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。