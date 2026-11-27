黃錦輝(66歲)早前承認酒後駕駛，不小心駕駛，發生交通意外後無停車，及發生交通意外後沒有報案，共4項控罪。代表黃的謝偉俊律師求情時代黃向法庭、中大社群及社會致歉，並呈上21封求情信，來自社會各界人士，包括全國政協常委、前政務司長唐英年及前全國人大代表何鍾泰等。謝指黃事後已辭去立法會議員及中大工程學院副院長職務，顯示其承擔，並已停止參與全國政協會議工作。謝稱，黃因此付出的代價已遠超法律懲處，又透露黃事後滴酒不沾，並承諾不再駕駛及飲酒，冀法庭輕判。

須自費完成駕駛改進課程

裁判官黃國輝判刑時表示，被告對上一次酒後駕駛已經超過十年，考慮到他即時認罪，辯方書面求情等因素，判處120小時社會服務令及停牌一年；而就另外3條控罪，各罰款2千元。黃錦輝下周二亦要再到法院報到，會見感化主任。裁判官亦提醒他在停牌令最後3個月要自費完成駕駛改進課程，否則停牌令會繼續延伸。

案情指，原任職中大工程學院副院長的黃錦輝，今年6月29日在中大校內駕駛時撞到一輛私家車，該車再撞向另一輛車。警員到場後黃才返回現場，其呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有45微克酒精，超過100毫升呼氣中有22克酒精的訂明限度。黃錦輝被捕當日獲准保釋，但無向立法會申報，並於7月1日出席回歸酒會。事件曝光後，他在7月3日發表簡短聲明就事件致歉，指為社會及立法會帶來困擾深表歉意，而為免影響立法會運作，決定辭任選委界立法會議員。