e-MI是全港首個結合地區康健中心服務的手機應用程式，將數碼健康支援延伸至社區及家庭環境。應用程式會因應用戶改變健康習慣的不同階段，提供相應的對話內容，如同樣是談健康飲食，仍考慮是否改變的人，與已開始行動的人，會收到不同內容。

將「想做」變成「做到」，或是改變健康習慣的關鍵。香港教育大學研發的全自動健康教練手機程式《健康隨行》(e-MI)，並與香港復康會進行研究，發現使用者運動量及蔬果攝取量均顯著增加，原本改變動機較低人士進入實際行動階段的機會更高出2.7倍。

程式內設有電子健康教練，與使用者的對話採用動機式訪談方式，以不批判、不說教原則，就健康飲食、體能活動等範疇，訂立每天可實踐的微目標。相較於傳統動機式訪談需要受訓輔導員透過面談或電話進行介入，e-MI以數碼方式提供行為改變支援。

為了解成效，研究團隊於2023年4月至2024年9月期間，與沙田、東區和中西區等地區康健站或康健中心合作，招募共627名年齡介乎45至75歲，有高血壓或糖尿病患者、或有相關患病風險的人士參加研究。參加者以隨機方式分為介入組及對照組。其中416人使用e-MI，另外211人則沒有使用e-MI。