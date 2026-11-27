接連多宗網絡安全及資料外洩事故，最新一宗涉及連鎖健身中心24/7 FITNESS。該公司發公告表示，上周五(20日)發現會員系統遭未經授權存取，受影響資料包括會員聯絡資料及照片，以及部分會員的身份證明文件號碼和健康申報資料。個人資料私隱專員鍾麗玲估計，黑客正利用人工智能加快發動網絡攻擊，提醒機構及第三方服務供應商必須做好保安風險評估及漏洞管理。 24/7 FITNESS表示，部分現有及前會員的個人資料受事件影響，包括聯絡資料、照片及部分會員的身份證明文件號碼，但會員登入密碼及付款資料不受影響。

過去一個多月，本港發生逾10宗機構系統遭入侵或資料外洩事故，涉及金融、醫療、大學、旅遊、零售，以及網上售票平台等不同行業。鍾麗玲稱，截至周三(25日)，公署共接獲543宗涉及OneDegree資料外洩事件的查詢及投訴，以及25宗涉港怡醫院的查詢或投訴。雖然暫未發現有具體損失個案，但她建議懷疑身份證資料外洩的市民，可考慮信貸監察服務或暫時凍結信貸。 日韓星面對類似情況 鍾麗玲估計，黑客利用人工智能發動網絡攻擊，令攻擊速度加快，毋須再進行大量網上測試，從而降低攻擊的複雜性及技術門檻。她透露，上周出席環球私隱議會大會期間，與亞太區私隱監管機構交流時發現，日本、南韓及新加坡同樣面對類似情況。

她認為，機構須投放更多資源維護資訊系統，即使內部缺乏相關人才，也應考慮聘請外部專業團隊定期檢視系統。她又指出，不少資料外洩事故涉及第三方服務供應商遭黑客入侵，提醒機構即使將服務外判，亦不能忽視供應商的網絡安全風險管理。