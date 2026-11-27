10月私人住宅售價指數臨時數字報319.0點，按月回落約0.59%；而今年首10個月計，整體樓價指數則累升約6.48%。按單位實用面積劃分，A至E類各類單位指數全線錄得按月有調整，中小型單位方面，實用面積431至752平方呎的B類單位報309.9點，按月跌幅為各類單位中最大，達0.7%，按年仍升8.13%；431平方呎以下的A類細單位報339.2點，按月跌0.53%，按年則升7.41%。至於753至1,075平方呎的C類單位報306.6點，按月微跌0.49%，按年升9.89%，成為按年升幅最顯著的類別。

差餉物業估價署公布，10月私人住宅售價指數，按月跌0.59%，結束2個月連升走勢。不過，按年比則錄得8.17%。租金指數再創新高。分析指樓價正步入整固期而非轉勢。

按單位實用面積劃分，10月份A至E類各類單位租金指數全線錄得按月及按年雙升，當中以大型單位升幅明顯，1,722平方呎或以上的E類超大型單位報154.2點，按月及按年升幅均為各類單位之冠，分別上升0.85%及10.30%。

租金指數方面，10月指數報213.2點，按月升約0.47%，連升12個月並續創歷史新高；按年升6.65%。今年首10個月計，整體租金指數亦已累升約6.33%。

大型及豪宅單位方面，1,076至1,721平方呎的D類單位報292.8點，按月跌0.31%，按年升8.12%；1,722平方呎或以上的E類超大型單位報286.0點，按月同樣微跌0.31%，按年則升7.40%。

分析︰樓價正步入整固期而非轉勢

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份美國加息後，市場憂慮本港銀行日後或跟隨加息，令買家入市態度轉趨審慎。他又指，10月份多個新盤以貼近甚至低於二手市價推售，令二手市場受壓。現時住宅物業普遍可享約3.3厘租金回報，市區物業更可高見4厘，認為樓價正步入整固期而非轉勢。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市踏入第四季持續微幅調整，但整體基調仍然穩妥。租務方面，他指出，專才、高才及外企高管持續來港，為租賃市場提供支持，並預期租金走勢仍可保持平穩向上。