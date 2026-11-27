周四(26日)是大埔宏福苑五級火一周年，有災民及家屬獲准進入宏福苑封鎖範圍悼念拜祭。政府發言人指，理解居民及家屬在火災後希望到場悼念的心情，指去年火災後，有不少居民家屬曾在宏福苑範圍內進行路祭，為顧及他們祭祀的需要，警方會在確保現場安全及秩序的前提下，盡力為他們在現場悼念提供協助，居民家屬在核實身份後，可進入相關範圍進行祭祀。

有罹難者家屬表示，昨日下午至近傍晚起經街坊於通訊群組口耳相傳及傳媒報道得知進入屋苑方式，致電相關部門登記，由警方警民關係組陪同下在屋苑範圍公共空間獻花，亦有人不滿全部災民事前沒收通知，因而錯過進入封鎖範圍。

政府：妥善處理悼念花束 逐步移至宗教場所存放

昨日不少市民前往宏福苑周邊獻花。政府發言人昨晚表示，早前由於宏福苑現場鮮花數量眾多，考慮到傍晚可能有較多市民前往獻花，所以以膠箱暫時放置部分花束和物品，並移至鄰近草地，以騰出更多空間，方便市民繼續獻花表達心意，確保市民的每一份心意均得到尊重。發言人指，隨著悼念花束和物品漸多，為妥善保存各界的悼念心意，以及騰出更多空間予繼續到來致意的市民的花束，亦保持場地的整潔和秩序，政府將逐步把相關花束和物品移送至宗教場所存放，延續各界對逝者的追思。