李子圖認為資料外洩事故增加有3大原因，包括企業數碼轉型加快，以前一間公司或只有一個網站，現在多了不同的應用程序，情況如「一個家有很多門口」，同時駭客亦加快產業化，24小時都可以用AI去找「沒有上鎖的門」；其次有很多舊系統沒有更新都會更易被攻破；最後是很多企業用外判系統，只要一個環節被攻破，很多網站都會被攻破。

沒有罰則有如「剝牙老虎」

選委界吳傑莊表示，資料外洩事故屬於全球問題，近年網絡提供了很多方便，減省了不同的程序，但需要長期保護、維護才較保險，而中小企在這方面投入未必很足夠。如果企業能做足安全措施，情況會好一些，正如家門用較好的門鎖，因此政府及社會都要有意識去提升門禁系統，同時亦要做好定期更新、定期檢測、找漏洞等，找出問題再針對性解決。他續稱，現時私隱公署或點名企業有問題，沒有罰則有如「剝牙老虎」沒有阻嚇力，建議可優化法例設立定時通報機制、相應的罰則，形容未必是想懲罰，而是逼企業投入資源去保障系統。他亦希望香港網絡安全事故協調中心或政府再做多步，可為企業提供針對性系統的防滲透的測試，以提高防護能力。