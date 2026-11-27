「人工智能教育研討會系列」開幕典禮於昨日下午舉行，教育局副局長施俊輝博士，JP （右二）、香港教育城主席李漢祥先生，MH（左二）、香港教育大學協理副校長（知識轉移與可持續發展）翁建霖教授（右一）及香港教育城行政總監林峯博士（左一）擔任主禮嘉賓，攜手見證一連兩日的活動正式啟航。

由教育局、香港教育城及香港教育大學攜手合辦的「人工智能教育研討會」，昨日(26日)於香港教育大學西九龍教學中心舉行開幕典禮。研討會以「創新賦能，各展所長」為主題，一連兩天匯聚中小學界、高等教育界及科技業界，透過主題演講、專題討論、二十多場實踐工作坊及教育科技展覽，探討如何運用AI、機械人和輔助科技，照顧學生學習差異，賦能融合教育，進一步提升學與教效能。

開幕日的主題演講從不同角度探討科技與共融。聯合國教科文組織教育資訊技術研究所國家教育高級專案官員、教師專業發展和網路部門主任Dr Natalia Amelina探討剖析人工智能為有特殊教育需要的學生帶來的機遇與風險，並探討如何以人工智能促進融合教育；香港教育大學助理副校長(區域拓展)李輝教授以「AI 時代下，融合教育是所有孩子的必修課嗎？」為題，從全體學生的角度思考融合教育；宇樹科技香港、澳門及台灣區(教育行業)銷售總監劉石先生則分享人形機械人如何改變未來職場。