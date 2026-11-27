由教育局、香港教育城及香港教育大學攜手合辦的「人工智能教育研討會」，昨日(26日)於香港教育大學西九龍教學中心舉行開幕典禮。研討會以「創新賦能，各展所長」為主題，一連兩天匯聚中小學界、高等教育界及科技業界，透過主題演講、專題討論、二十多場實踐工作坊及教育科技展覽，探討如何運用AI、機械人和輔助科技，照顧學生學習差異，賦能融合教育，進一步提升學與教效能。
開幕日的主題演講從不同角度探討科技與共融。聯合國教科文組織教育資訊技術研究所國家教育高級專案官員、教師專業發展和網路部門主任Dr Natalia Amelina探討剖析人工智能為有特殊教育需要的學生帶來的機遇與風險，並探討如何以人工智能促進融合教育；香港教育大學助理副校長(區域拓展)李輝教授以「AI 時代下，融合教育是所有孩子的必修課嗎？」為題，從全體學生的角度思考融合教育；宇樹科技香港、澳門及台灣區(教育行業)銷售總監劉石先生則分享人形機械人如何改變未來職場。
同期舉行的教育科技展覽，讓教育工作者親身了解不同數字教育工具的用途，並與研發團隊直接交流。展出方案包括：旅龜學習的遊戲化中文學習平台，支援有特殊教育需要及非華語學生；以及樂旼共融教育有限公司的人工智能平台，協助學校跟進學生的學習進度和促進家校溝通。
研討會將於明日(27日)繼續。整個活動結合專題交流、實作體驗和科技示範，讓教育工作者比較不同方案，思考哪些工具適合學生，以及如何把合適的工具融入日常教學。