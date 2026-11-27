患自閉症男生涉於國慶日在深水埗街頭三度拉扯國旗和區旗旗杆，經審訊後被裁定侮辱國旗和侮辱區旗共3罪成立，被判入更生中心。他不服定罪提上訴遭高等法院駁回，遂再上訴至終審法院。終院經聆訊後今日(27日)頒判決，5名法官一致裁定上訴得直、撤銷定罪。
上訴人黃俊樂(案發時19歲)，被控1項侮辱國旗及2項侮辱香港特別行政區區旗罪，指他於2022年10月1日在深水埗南昌街及基隆街交界，公開及故意地以玷污方式侮辱1支國旗；及同日在深水埗荔枝角道及界限街交界，以及深水埗聚魚道及通州街交界，分別侮辱1支及3支區旗。上訴方提出，上訴人並非出於侮辱意圖而屈曲旗杆，而侮辱國旗及侮辱區旗罪都須證明他當時有「特定意圖」，即使上訴人當時被曼聯球隊等其他紅旗包圍亦會有相同行為。律政司一方則認為侮辱國旗罪屬特定意圖罪行，但侮辱區旗罪則只須證明上訴人罔顧後果。
終院頒下判詞，裁定侮辱國旗及區旗罪行均須證明犯罪者蓄意作出侮辱行為，即決意損害旗幟的尊嚴，僅證明罔顧相關後果並不足夠，又指足以侮辱國旗或區旗的行為眾多，所以侮辱行為愈不起眼，證明侮辱意圖的證據就須更為確實。判詞又指，原審裁判官及高院法官對男生侮辱旗幟的意圖考慮不周。此外，高院法官處理上訴時，拒絕接納上訴方提出專家報告作為新證據，新證據明確支持上訴人因自閉症和過動症而受一排排飄動的旗幟影響，衝動下彎曲旗杆的解釋。為秉行司法公正，即使上訴方未能合理解釋為何在原審中沒有提出該等證據，法官仍有責任考慮上訴人案發時的意圖，故應接納及考慮該等證據。
案件編號：FACC3/2026