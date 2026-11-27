患自閉症男生涉於國慶日在深水埗街頭三度拉扯國旗和區旗旗杆，經審訊後被裁定侮辱國旗和侮辱區旗共3罪成立，被判入更生中心。他不服定罪提上訴遭高等法院駁回，遂再上訴至終審法院。終院經聆訊後今日(27日)頒判決，5名法官一致裁定上訴得直、撤銷定罪。

上訴人黃俊樂(案發時19歲)，被控1項侮辱國旗及2項侮辱香港特別行政區區旗罪，指他於2022年10月1日在深水埗南昌街及基隆街交界，公開及故意地以玷污方式侮辱1支國旗；及同日在深水埗荔枝角道及界限街交界，以及深水埗聚魚道及通州街交界，分別侮辱1支及3支區旗。上訴方提出，上訴人並非出於侮辱意圖而屈曲旗杆，而侮辱國旗及侮辱區旗罪都須證明他當時有「特定意圖」，即使上訴人當時被曼聯球隊等其他紅旗包圍亦會有相同行為。律政司一方則認為侮辱國旗罪屬特定意圖罪行，但侮辱區旗罪則只須證明上訴人罔顧後果。