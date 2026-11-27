28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(27日)第46日審訊，控方進行結案陳詞，指案中重要是案發前鄺球與蔡天鳳關係惡劣，若蔡「消失」，鄺球可獨得加多利山單位，指被告三人早有預謀殺死蔡後碎屍，形容是「各司其職」冷靜沉著互相配合，不可能是意外或一時衝動殺人，當中鄺港智殺害蔡天鳳最能解釋所有證據，又指各被告解釋買入各種犯案物品的理由「可笑」。代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel將於下周一作結案陳詞。

若蔡「消失」 鄺球可獨得加多利山單位 控方資深大律師郭莎樂作結案陳詞，指鄺球一家四口本身居於300呎公屋單位。蔡一家則較富裕，鄺港智14歲與蔡拍拖後並搬入同住，獲蔡母張燕花照顧。她形容鄺家多年來如同「吸血鬼」，依賴蔡天鳳金錢過舒適生活長達14年。 她指為何加多利山單位掛名鄺球屬次要事宜，重要的是2022至2023年鄺球蔡天鳳關係因多項原因極度惡劣，鄺球曾試圖襲擊蔡天鳳，可見兩人互相憎恨；蔡急於賣加多利山套現主宰行兇時機，鄺球是不情願地簽賣樓授權書，若蔡「消失」，鄺球就可獨得單位。

鄺港智殺蔡最能解釋證據 郭莎樂稱毋須了解判斷案件涉及所有議題，控方只須證明蔡遭有預謀殺害，指三名被告是有計劃殺人後碎屍「各司其職」冷靜沉著互相配合，不可能是意外或一時衝動殺人，計劃始於蔡的司機「阿信」離職，由鄺港傑接任，無論阿信離職原因為何，此舉可製造時機與蔡同車獨處下手，又指案發當日車內攝鏡頭被關掉。鄺球租用龍尾村村屋，惟除案發當晚從未留宿，屋內連睡床等傢具都沒有，購置的每一項物品都是用於分屍烹煮的工具。

郭莎樂續指七人車沒有損壞，鄺港智卻指要維修借車，目的在用以運送所需物品到村屋，避免使用日常接載蔡的七人車。鄺港傑買兩個膠箱用來搬屍體，一直放在車尾箱。鄺港傑父子赴上海街購入分屍工具，他們用作解釋的理由「可笑」，又指鄺球連睡床都沒有卻打算築起圍欄；買來蘿蔔等來餵狗還是為掩蓋屍味、刀是切紅蘿蔔餵狗還是分屍；大湯鍋是用作種植還是用作煮頭顱；炸篩是用來吃火鍋還是撈殘肢；反問陪審團會否相信鄺球因為友人而代查詢碎骨機。

郭莎樂補充，蔡當日使用的手袋上有破洞，相信鄺港智以錘子施襲，蔡以手袋擋著頭部自衛造成。鄺港智未能解釋為何錘子染上其DNA，認為鄺港智殺害蔡天鳳屬最符合案情、最能解釋證據的說法。