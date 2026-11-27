香港觀鳥會公布「第十一屆全港麻雀普查」結果，推算目前香港市區約有20.8萬隻樹麻雀，較去年下跌逾8%，創2016年開展普查以來的新低，整體麻雀數量亦呈下降趨勢。觀鳥會指出，影響麻雀數量的因素繁多複雜，目前尚未能確立導致麻雀數量持續下跌的單一或直接成因，初步推測可能與兩項城市環境的轉變有關。

第一，市區建築面貌轉變，或令適合麻雀繁殖和棲息的空間減少。觀鳥會分析多年麻雀於不同土地用途的密度，揭示麻雀偏好的生境需兼具綠化植被與可供築巢及棲息的建築結構。麻雀密度最高的土地用途是「住宅區」和「康樂及休閒區」，兩者既有植被提供覓食的地方，表面結構複雜的建設物亦提供休息及繁殖的棲息地；中密度的「商業區」和「工業區」建築物則缺乏麻雀覓食和棲息的綠色空間；至於低密度的「農業區」雖具綠化生境，但缺少像市區與公園般穩定的食物、遮蔽與築巢位置，且有其他開闊生境鳥類棲息，因此密度相對較低。但隨著市區新落成的大廈越來越多採用表面平滑的玻璃幕牆，適合麻雀築巢和棲息的建築縫隙不斷減少，同時亦增加雀鳥撞向玻璃的風險，可能是麻雀數量下跌的潛在因素。