香港觀鳥會公布「第十一屆全港麻雀普查」結果，推算目前香港市區約有20.8萬隻樹麻雀，較去年下跌逾8%，創2016年開展普查以來的新低，整體麻雀數量亦呈下降趨勢。觀鳥會指出，影響麻雀數量的因素繁多複雜，目前尚未能確立導致麻雀數量持續下跌的單一或直接成因，初步推測可能與兩項城市環境的轉變有關。
第一，市區建築面貌轉變，或令適合麻雀繁殖和棲息的空間減少。觀鳥會分析多年麻雀於不同土地用途的密度，揭示麻雀偏好的生境需兼具綠化植被與可供築巢及棲息的建築結構。麻雀密度最高的土地用途是「住宅區」和「康樂及休閒區」，兩者既有植被提供覓食的地方，表面結構複雜的建設物亦提供休息及繁殖的棲息地；中密度的「商業區」和「工業區」建築物則缺乏麻雀覓食和棲息的綠色空間；至於低密度的「農業區」雖具綠化生境，但缺少像市區與公園般穩定的食物、遮蔽與築巢位置，且有其他開闊生境鳥類棲息，因此密度相對較低。但隨著市區新落成的大廈越來越多採用表面平滑的玻璃幕牆，適合麻雀築巢和棲息的建築縫隙不斷減少，同時亦增加雀鳥撞向玻璃的風險，可能是麻雀數量下跌的潛在因素。
第二個值得探討的可能方向，是城市氣溫上升帶來的熱壓力。觀鳥會分析歷年普查數據後發現，在春季平均氣溫較高的年份，普查推算的麻雀數量亦相對較低，但目前數據還不能確認兩者存在直接因果關係，仍有待進一步研究。外國相關的樹麻雀研究顯示，暴露於高溫環境下的樹麻雀會出現體重，新陳代謝和能量吸收的下降，繁殖相關的激素和機制亦會受到影響。整體而言，熱壓力會導致雀鳥更難散熱，可能影響到它們的活動能力，適應度和繁殖成功率。
喜鵲密度為所有調查鳥種中最低
觀鳥會同時進行了「第七屆城市鳥類普查」，除了持續監測原有4個城市常見鳥種，包括珠頸斑鳩、鵲鴝、紅耳鵯和紅嘴藍鵲，今年亦新增了喜鵲和黑領椋鳥。根據2020年公佈的「香港鳥類分布調查」，喜鵲於1993-1996和2016-2019間的分佈範圍大幅收窄超過六成，於2025年發表的《香港生物多樣性現狀2025》研究報告，亦因而將喜鵲列為「高本地滅絕風險」物種。今年首次透過城市鳥類普查記錄喜鵲，結果顯示喜鵲的密度為所有調查城市鳥種中最低，情況令人關注。
城市鳥的狀況不只反映城市生物多樣性的健康，更與市民的生活質素息息相關。觀鳥會建議從城市規劃、建築設計及日常管理多管齊下：在城市規劃和建築設計中預留生態友善的綠色空間，並試驗性於市區添置供原生雀鳥使用的巢箱，同時應積極辨認及處理有鳥撞風險的地點；在使用控制蚊蟲鼠患的藥物時亦應加倍審慎，並避免使用老鼠膠，以免令野生鳥類受到牽連，共同締造人鳥共融的宜居城市。