AEON信貸財務(亞洲)有限公司表示，於本月18日遭遇網絡安全事件，未經授權第三方可能曾查閱系統，目前已通知個人資料私隱專員公署及警方，並委聘獨立網絡安全專家調查，強調現階段並無證據顯示資料被不當使用。

因應事件，AEON已將受影響客戶的「無卡支付」交易限額預設為0元，並將免費補發具備全新卡號的虛擬及／或實體信用卡等，短期內會個別聯絡相關持卡人。公司指，客戶的信用額、結欠餘額、還款安排及獎賞積分均不受影響，提醒完成換卡後須向自動轉賬或直接付款授權商戶更新卡號。