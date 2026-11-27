AEON信貸財務(亞洲)有限公司表示，於本月18日遭遇網絡安全事件，未經授權第三方可能曾查閱系統，目前已通知個人資料私隱專員公署及警方，並委聘獨立網絡安全專家調查，強調現階段並無證據顯示資料被不當使用。
因應事件，AEON已將受影響客戶的「無卡支付」交易限額預設為0元，並將免費補發具備全新卡號的虛擬及／或實體信用卡等，短期內會個別聯絡相關持卡人。公司指，客戶的信用額、結欠餘額、還款安排及獎賞積分均不受影響，提醒完成換卡後須向自動轉賬或直接付款授權商戶更新卡號。
為控制事件影響，AEON已限制所有進一步未經授權存取，並加強公司系統的安全控制措施，並已委聘獨立第三方網絡安全及數碼鑑證專家協助調查該事件，以及就進一步的遏止及補救措施提供建議。目前相關系統已恢復並維持正常運作，且未再偵測到任何異常存取情況。AEON強烈譴責違法入侵行為並致歉，並呼籲客戶保持警覺，定期查閱月結單，切勿向任何人透露一次性密碼或個人識別碼。
方保僑：措施屬正確而及時止損
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，AEON有關措施屬正確而及時止損。由於無卡支付毋須出示實體卡，一旦卡號及相關資料外流，騙徒便有機會進行網上盜用，先把限額歸零再換新卡，可有效堵截有關風險。市民應密切留意AEON的個別通知及定期查閱月結單，同時要提防假冒AEON的釣魚短訊及電郵，切勿向任何人透露一次性密碼或個人識別碼，亦不應點擊來歷不明的連結。整體而言，今次事件再次提醒金融機構必須持續加強系統監控及保安控制，並在發生事故後盡快通報及採取補救措施，以保障客戶利益及維持公眾對客戶服務和日常運作的信心。