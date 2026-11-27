警方網絡安全及科技罪案科近兩個月處理30宗網絡安全事故，14宗涉及勒索軟件、11宗涉及API（應用程式介面）漏洞入侵、5宗屬其他分類。網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠指出黑客利用人工智能犯案是不爭的事實，在公開平台的人工智能滲透工具隨手可得，犯案門檻下降、速度則加快，為警方執法增加難度。許綺惠解釋網頁及應用程式的介面密鑰直接寫於源碼內，黑客折解程式碼，輕易取得介面密鑰 ，即直入資料庫的「大門鎖匙」。黑客利用人工智能自動掃描數據，其中一宗例子就是本月有一間連鎖零售店被黑客入侵，導致逾百萬名客戶資料外洩。調查仍在進行中，警方指不便透露詳情。

資料外洩事故頻生，警方上月至本月24日處理30宗網絡安全事故。警方分析黑客現時利用人工智能入侵機構的資訊保安系統，「唔係人手追到的速度」，單一個案導致逾百萬名客戶資料外洩。

外洩資料或用作「精準詐騙」

今年截至本月25日，私隱專員公署共接獲330宗資料外洩事故通報，較去年同期223宗增加48%，其中113宗事故通報在上月或之後接獲。外洩的資料有機會被用作「精準詐騙」，騙徒掌握市民在零售平台的購物資料、名稱、電話等，常見手法包括聲稱貨物損壞需要退款，要求受害者點擊驗證連結，並需輸入銀行資料及一次性密碼，警方呼籲市民提高警覺。

而機構亦需加強防範，零售管理協會執委會主席謝邱安儀指協會近期與連鎖店召開大會交流，協會將制定加強資訊保安指引，讓機構參照。她認同事故「一次都嫌多」，以她了解各機構均持續加大資訊科技投資。此外，謝邱安儀指法例上亦有機會有漏洞，大會上有交流在商業角度找到的漏洞，希望向政府提供建議。