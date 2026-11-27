洪水橋產業園有限公司公布，經公開招聘及獲行政長官批准，聘任姚慶良為首任行政總裁，12月1日履新，任期3年。

產業園公司董事局主席林健鋒歡迎姚慶良的任命，他表示，姚慶良在科技及工業界具備豐富經驗和廣泛的商業網絡，對香港產業發展有深入理解，他非常有信心憑藉姚慶良在推動新型工業化方面的專業知識和多年經驗，定能帶領產業園公司吸引高增值多元產業進駐，並長遠構建蓬勃產業生態圈。

林健鋒又說，北部都會區建設加速提效是《香港第一個五年規劃》的主要目標之一。成立政府全資擁有的產業園公司是政府以多元模式驅動北都產業發展的重要把手，期望結合市場力量加快實質產業建設，讓香港在國家「十五五」規劃和特區首個五年規劃下，更好融入和服務國家發展大局。他相信在董事局的支持下，由姚慶良領導的團隊將進一步加快推進產業園公司招商引資和制定整體發展計劃等重要工作，為洪水橋產業園的早期發展奠下重要基石。