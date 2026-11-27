政府在憲報刊登《2026年成文法（雜項規定）條例》和修訂法院規則的附屬法例，標誌香港特區在法律適應化修改工作的歷史任務正式完成，較原定計劃，即本屆政府任期結束前提早7個月完成。 律政司司長林定國表示，法律適應化修改工作得以在本屆特區政府任期內提早完成，有賴中央各單位，包括國務院港澳辦、中聯辦、外交部駐特派員公署的指導、支持和協助；行政長官的領導；律政司協調下各個政策局和司法機構的合作；以及立法會議員的配合。

他表示，法律適應化修改工作完成，正好迎接明年特區成立30周年。這不僅是履行《基本法》第一百六十條及其他相關條文的憲制責任，更是全面準確貫徹「一國兩制」方針的里程碑。法律適應化修改工作同時令香港的法例更清晰、易於理解及方便閱覽，確保成文法與時俱進，從而加強社會對法治的了解和實踐。 法律適應化修改工作是指對在緊接1997年7月1日之前屬有效並已被採用為香港特區法律的原有法律作出修訂，以使它們符合《基本法》及切合香港作為中華人民共和國特别行政區的地位，並且無須再依靠香港法例《釋義及通則條例》（第1章）的替換原則或其他適用的法律解釋原則，便能切實反映和符合全國人大常委會於1997年2月23日作出的《關於根據《基本法》第一百六十條處理香港原有法律的決定》的原意和要求。

標誌歷史遺留法律「去殖民化」問題徹底解決 港澳辦發表文章表示，這項重大法治成果來之不易，標誌著歷史遺留的原有法律「去殖民化」問題得到徹底解決，在「一國兩制」實踐進程中具有重要里程碑意義。 文章指，全面完成香港原有法律適應化，充分彰顯了行政主導和「愛國者治港」新氣象，鞏固提升了普通法制度優勢和法治「金字招牌」。在香港回歸祖國臨近30年之際，原有法律適應化工作順利收官，對全面準確貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，對促進香港社會國家認同、築牢愛國主義根基，具有重大而深遠的影響。