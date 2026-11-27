一名醫療技術員在九龍灣一交匯處衝紅燈與電單車相撞，意外釀成一死一傷。他今日(27日)於荃灣法院(暫代區域法院)承認危駕致死等兩罪，辯方求情指被告因本案患創傷後壓力症，感到愧疚而主動放棄保釋。法官譚思樂將案件押後至12月23日判刑，以待索取被告精神科及心理報告。
被告許健明(44歲，醫療技術員)，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪及一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他在2024年11月2日九龍灣啟祥道與宏照道交界，危險駕駛導致陳子強(67歲)死亡及方美琼(案發時62歲)受嚴重傷害。
案情指，當日上午被告駕駛私家車至九龍灣啟祥道與宏照道交界、黃色格子交匯處，當時在其方向的交通燈號為紅燈，惟被告仍然直駛。死者當時騎電單車，其妻則在後座。被告的私家車車頭撞到電單車，導致夫婦被拋離至6米外；私家車約5秒後停下。救護人員到場時陳已失去意識且無呼吸脈搏，送院後同日被宣告不治。驗屍報告顯示其死因為多處受傷，包括胸腔、骨盆及左下肢嚴重受傷，傷勢與本次交通意外吻合。方則左股骨及肋骨等骨折，有氣胸及血腫等，一度留醫深切治療部，終在2025年1月11日出院。被告向到場警方表示，當時無留意交通燈號，而一輛電單車從右邊駛近，他隨後被捕。政府化驗報告顯示，被告當時車速為每小時約50公里。
事後患創傷後壓力症
辯方求情指，被告事發前送兒子上學，正打算為妻子買早餐，當時他並不趕時間。被告真誠地向死者及其親友致歉，多封求情信反映家庭關係良好，案發後因愧疚，主動放棄保釋。辯方另引述精神科報告，指被告事後患創傷後壓力症，他無法解釋當刻為何失去專注力，無法看到紅色交通燈號，惟他沒有肇事逃逸，即時報警及陪伴死者直至警察到場，希望法庭輕判。
案件編號：DCCC1524/2025