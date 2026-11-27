一名醫療技術員在九龍灣一交匯處衝紅燈與電單車相撞，意外釀成一死一傷。他今日(27日)於荃灣法院(暫代區域法院)承認危駕致死等兩罪，辯方求情指被告因本案患創傷後壓力症，感到愧疚而主動放棄保釋。法官譚思樂將案件押後至12月23日判刑，以待索取被告精神科及心理報告。

被告許健明(44歲，醫療技術員)，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪及一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他在2024年11月2日九龍灣啟祥道與宏照道交界，危險駕駛導致陳子強(67歲)死亡及方美琼(案發時62歲)受嚴重傷害。